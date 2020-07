Jak může důslednost změnit tvou hru

Jak to „prostě udělat“

Být důsledný, to se snáz řekne, než udělá. Nemusí to ale být zas tak těžké. Nicole Gabanová, PhD, ředitelka oddělení sportovní psychologie na University of Massachusetts Amherst, vysvětluje: „Jednou z pastí, do kterých se člověk často chytne při snaze být důsledný, je uvažování ve stylu ‚všechno nebo nic‘. Například ‚nemám ty těžké činky které k tomu cvičení potřebuju, takže ho nemůžu dělat‘ nebo ‚mám jenom půl hodiny a na tohle cvičení potřebuju 45 min, tak to nechám na příště.‘ Ale udělat aspoň něco je vždycky lepší než neudělat nic. Vůbec přece nevadí, že to nebude zrovna mistrovský výkon. Lepší, než se trápit tím, co se dalo udělat líp, je pochválit se za to, co se ti povedlo. Protože když překonáš počáteční nechuť a zacvičíš si, pomůže ti to, až budeš příště uvažovat, že cvičení vynecháš.“



Takže hlavní je prostě udělat to, co v dané situaci můžeš. Díky tomu bude tvoje cesta ke zdravějšímu a šťastnějšímu životu dobře udržovaná.