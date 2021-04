Jak zapracovat na svém sebevědomí

01. Předstíráním k realitě.



Stačí stát nebo sedět vzpřímeně a hned si budeš připadat silnější, schopnější a nebojácnější. Potvrzují to závěry 55 studií, které zkoumaly vliv „hrdinského postoje“: Ramena dozadu, vypnout hruď, zlehka pozdvihnout bradu a pohled přímo do očí. Takže si vezmi k srdci radu rodičů a stůj rovně. „Hrbení a krčení zad může zmenšovat naši kapacitu plic a vyvolat v nás pocit, že jsme malí a slabí. Psychologicky tenhle postoj vyjadřuje podřízenost,“ vysvětluje Kelley Kitleyová, licencovaná klinická sociální pracovnice a psychoterapeutka z Chicaga, která se soustředí na úzkost a deprese.



Pocit síly ti může dát i oblékání. „Polož si otázku, co by tvoje já nosilo, kdyby se cítilo sebejistější,“ navrhuje Goodnightová. To znamená, že se nemusíš ostýchat nakoupit parádní oblečení, než nastoupíš do nové práce, nebo investovat do lepšího vybavení do divočiny, i když se zatím pohybuješ hlavně po asfaltu. Výzkumy dokazují, že správné oblečení ti může pomoct vnímat sama sebe v pozitivnějším světle. „A to může tvoji mysl nastavit k úspěchu,“ poznamenává Kitleyová.

02. Riskni to.



Nezapomínej, že „sebedůvěru můžeš posilovat i umírněným riskováním,“ říká Kitleyová. „Když se přinutíš vystoupit ze svojí komfortní zóny a uvědomíš si, že je to tam vlastně docela fajn, rozvíjíš si sebedůvěru, kterou můžeš aplikovat prakticky na cokoliv,“ vysvětluje.



Chceš jednoduchý tip, jak začít umírněně riskovat? Zkus začít rozhovor s cizím člověkem, až si budeš připadat, že máš chuť si s někým popovídat. Jde o malý risk (v nejhorším případě se na tebe dotyčný bude dívat jako na marťana), má v sobě přesto určitou míru zranitelnosti. Výsledek v podobě posílené sebedůvěry a případně navázání nového mezilidského vztahu rozhodně stojí za to.



Kitleyová i Goodnightová navrhují jednoduše a upřímně polichotit člověku, kterého pravidelně potkáváš ve fitku nebo ve výtahu. „Začni si všímat toho, co se ti na ostatních líbí a udělej si z toho zvyk. Díky tomu budeš ostatním lichotit s větší lehkostí a přirozeností v rámci každodenních interakcí,“ vysvětluje Goodnightová. „Když se na tebe někdo podívá nebo usměje, ber to jako výzvu k lichotce,“ navrhuje.





03. Hoď to na papír.



Plamen sebedůvěry v sobě zažehneš i tak, že si sepíšeš případy úspěchu ze svojí minulosti. „Poslouží ti jako důkaz toho, že se ti už podařilo překonat těžké chvíle, a od toho se odrazit,“ vysvětluje Kitleyová. Seznam pak měj na místě, kde ho budeš mít často na očích, třeba na zrcadle v koupelně nebo vedle kávovaru. Můžeš si ho i nastavit jako pozadí na mobilu.



„Nezapomínej ale ani na vítězství, kterých dosahuješ právě teď. Každý týden si poznamenej jednu nebo dvě věci, které se ti povedly, především pokud jim předcházela nějaká delší snaha – jde třeba o dokončení projektu v náročné době, nebo kompletní HIIT trénink po špatné noci. Pohled na prodlužující se seznam bude jasným důkazem, že dosahuješ úspěchů a že se vyvíjíš,“ tvrdí Kitleyová. „Seznam ti bude připomínat, že dokážeš jít dopředu, i když ti cestu tu a tam zkomplikuje prohra. Viditelný důkaz rostoucí sebedůvěry ti ukáže, že máš na víc, než si možná myslíš. To tě naplní hrdostí a chutí dál riskovat, žít mimo komfortní zónu a nastavovat si čím dál náročnější cíle,“ dodává.







Brzy se staneš člověkem, který bude vědět, že na to má. Tohle víme docela jistě.