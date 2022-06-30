Jak zapracovat na svém sebevědomí

Jdi si za svými cíli s větší sebedůvěrou
Trénink
Postoj „mám na to“ tě dostane z bodu A do bodu B (až Z). Tyhle tipy od odborníků ti poradí, jak na to.
- Jestli se chceš opravdu přiblížit svým cílům, možná ti jenom chybí sebedůvěra.
- Když na to půjdeš správně, můžeš vytěžit sebedůvěru ze svých úspěchů a „nezdarů“.
- Výzkum ukazuje, že mentální vzpruhu ti může dodat i správné oblečení. Co takhle pořídit si novou výbavu?
Tady se dozvíš všechno potřebné…
Máš pocit, že někteří lidé – profesionální sportovci, supermodelky, tvoje rázná starší sestra – se rodí s genem pro sebevědomí? Ne tak docela.
„Sebedůvěra vychází ze situací, kdy se nebojíš jít s kůží na trh a zjišťuješ, že se občas věci podaří,“ vysvětluje Jessica M. Goodnightová, PhD, licencovaná klinická psycholožka z Atlanty, která se specializuje na úzkosti. „Samozřejmě to s sebou nese i zkušenost neúspěchů, od kterých se ale člověk může odrazit, jestli je dost odolný. I tyhle neúspěchy můžou být příležitostí k posílení sebedůvěry.“
Největších pokroků nedosáhneš tak, že se párkrát vydáš ze všech sil. Líp uděláš, když se budeš novému cvičení nebo sportu věnovat stabilně. „A sebedůvěra posiluje vytrvalost,“ tvrdí Goodnightová. Je to jako o slepici a vejci.
První kroky sice můžou provázet obavy, ale tyhle strategie nastartují tvoji sebedůvěru. Neboj se do toho jít a začni si budovat hlubokou a neotřesitelnou vnitřní jistotu, která tě přiblíží tvým cílům.
1. Předstíráním k realitě.
Stačí stát nebo sedět vzpřímeně a hned si budeš připadat silnější, schopnější a nebojácnější. Potvrzují to závěry 55 studií, které zkoumaly vliv „hrdinského postoje“: zasuň ramena dozadu, zlehka vypni hruď, zvedni bradu a navaž oční kontakt. „Krčení a hrbení může zmenšovat kapacitu plic a vyvolat v nás pocit, že jsme malí a slabí. Psychologicky tenhle postoj vyjadřuje podřízenost,“ vysvětluje Kelley Kitleyová, licencovaná klinická sociální pracovnice a psychoterapeutka z Chicaga, která se specializuje na úzkosti a deprese.
Pocit síly ti může dát i správné oblečení. „Polož si otázku: ‚Co by tvoje já nosilo, kdyby se už cítilo sebejistější‘,“ navrhuje Goodnightová. Klidně si pořiď parádní oblečení, než nastoupíš do nové práce, nebo investuj do lepšího tréninkového vybavení, i když teprve začínáš zvedat činky. Výzkumy ukazují, že se správným oblečením budeš sebe sama vnímat v pozitivnějším světle. „A to může tvoji mysl posunout směrem k úspěchům,“ dodává Kitleyová.
2. Riskni to.
„Sebedůvěru můžeš posilovat i umírněným riskováním,“ doporučuje Kitleyová. „Když se přinutíš vystoupit z komfortní zóny a uvědomíš si, že je to vlastně příjemný pocit, posílíš tak svoji sebejistotu, kterou můžeš aplikovat prakticky na cokoliv,“ vysvětluje.
Chceš jednoduchý tip, jak začít umírněně riskovat? Zkus zavést řeč s cizím člověkem. Nic tím neriskuješ (v nejhorším případě se na tebe bude dotyčný dívat jako na Marťana). Přesto si tím ale trochu otestuješ svoji zranitelnost – a větší jistota při navazování nových vztahů se ti určitě bude hodit. Kitleyová a Goodnightová navrhují, ať složíš jednoduchý, upřímný kompliment někomu, koho potkáváš každý den v tělocvičně nebo ve výtahu. „Když s tebou někdo naváže oční kontakt nebo se na tebe usměje, pochop to jako příležitost,“ radí Goodnightová.
3. Hoď to na papír.
Pokud se chceš ujistit o svojí výjimečnosti, napiš si na papír příklady svých senzačních minulých úspěchů. „Je to důkaz toho, že už se ti podařilo zvládnout náročné věci, na kterých můžeš dál stavět,“ vysvětluje Kitleyová. Seznam si dej na místo, kde ho budeš mít často na očích, třeba na zrcadlo v koupelně nebo vedle kávovaru. Můžeš si ho nastavit i jako pozadí na mobilu.
Nezapomínej ale ani na vítězství, kterých dosahuješ právě teď. Každý týden si poznamenej jednu nebo dvě věci, které se ti povedly, hlavně pokud je provázely těžkosti – jako třeba úspěšný projekt během týdne závěrečných školních zkoušek nebo HIIT trénink po probdělé noci. „Pohled na prodlužující se seznam bude jasným důkazem, že dosahuješ úspěchů a že se posouváš vpřed,“ tvrdí Kitleyová. Seznam ti bude připomínat, že si dokážeš poradit, i když ti cestu zkomplikuje nezdar.
„Když bude přibývat důkazů o tvojí sebedůvěře, ukáže se, že máš možná na víc, než si myslíš. Naplní tě to hrdostí a chutí dál riskovat a nebudeš se bát opustit svoji komfortní zónu a klást si ještě vyšší cíle,“ dodává Kitleyová. A nepochybuj o tom, že se ti je podaří splnit.
Text: Marygrace Taylorová
Ilustrace: Davide Bonazzi
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