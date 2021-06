Tři změny myšlení, které ti pomůžou překonat tréninkovou stagnaci

02. Pasivní rozptýlení – pro cvičení, která sice dobře znáš, ale i tak jsou pro tebe výzvou, nebo pro taková, která ti moc nejdou a potřebuješ trošku nakopnout.



Menší rozptýlení, často pomocí hudby, je zárukou toho, že bude tvůj trénink efektivnější a víc si ho užiješ. Podle Marcela Bigliassiho, Ph.D., který pracuje na Floridské mezinárodní univerzitě v Miami jako odborný asistent psychofyziologie, může správný výběr hudby nejen zvýšit motivaci, ale díky textům a melodii, které dokážou člověka dostat do tempa, dochází k posílení signálů v mozku. Ty pak říkají svalům, aby se aktivovaly. Alespoň to naznačují výsledky studie, kterou doktor Bigliassi a jeho tým vydali v časopise „Physiology & Behavior“. A důvod? Když zaměříme pozornost na vnější podněty, hlava se nesoustředí na účinky únavy, které ovlivňují náš výkon.



„Ať běžíš, jedeš na kole, posiluješ nebo si dáváš HIIT, ta ‚správná‘ hudba je ta, co máš nejradši,“ říká Bigliassi. Experimentuj s různými žánry a zjisti, co ti vyhovuje. Možná si myslíš, že je to hip-hop, a pak najednou zjistíš, že to, co tě opravdu přivádí do varu, je grunge z devadesátek. „Čím vyšší je tvoje intenzita tréninku, tím líp ti to půjde se skladbami, které ti textem připomínají, že na to máš,“ dodává Bigliassi. Taková hudba dokáže zvýšit svalovou aktivitu, když to nejvíc potřebuješ, a tvůj trénink tak bude energičtější.



‎P.S. Pokud chceš například při procházce nebo výšlapu na kardio stroji jenom vypnout a chceš, ‎aby ti čas rychle utíkal, pusť si klidně audio knihu nebo podcast.





03. Aktivní odpojení – pro opravdu náročné tréninky, ve kterých se snažíš pořád zlepšovat.



Waiteová vysvětluje, že fyzicky náročná cvičení, jako je běhání v obtížném terénu, tě můžou rychle psychicky vyčerpat. To způsobí, že zpomalíš nebo úplně zastavíš. Proto, aby člověk přestal myslet na tu dřinu, je někdy potřeba řádné a úplné rozptýlení.“



Další Andersenova studie prokázala, že u pacientů s bolestmi zad by mentální rozptýlení, v tomhle případě matematický úkol, mohlo odvrátit únavu při vytrvalostních cvicích na střed těla. To je jen jeden (hodně konkrétní) příklad toho, že když plně zaměstnáš mozek něčím jiným než cvičením, odvede to jeho pozornost od toho, co dělá tělo. A to pak může pokračovat, aniž by mu ten tichý hlásek v hlavě našeptával, že to nejde.



Technika odpojení funguje nejlíp u výzev, které už máš tolikrát vyzkoušené, že víš, co čekat. Jinak riskuješ zranění. Ale je tu ještě jeden důvod: „Zvlášť když jedeš to stejné kolečko nebo trénuješ ve stejném prostředí, pokaždé když zvedneš hlavu, víš přesně, kde tě minule chytla bolest,“ říká Waiteová. „Myslíš si: ‚Už se blížím k tomu šílenému krpálu,‘ nebo ‚Ten terén je fakt náročný,‘ nebo ‚Tady na mě bude pěkně pražit.‘ Tohle negativní očekávání se ti pak projeví na těle. Většinou ti ztuhnou ramena, zkrátíš dech a automaticky se ti zvedne tepovka,“ dodává Waiteová. Jinými slovy, plýtváš energií ještě dřív, než se vůbec dostaneš do „náročné“ části.



Takže, co teď? Až se příště budeš snažit, a nepodaří se ti zdolat osobák, zkus si někde na bezpečném místě (ne na krajnici) představit, že voláš někomu z rodiny nebo kamarádovi, a bavíte se o něčem opravdu zajímavém nebo řešíte něco složitého. Nebo si přitom, jak se potíš, zahraj mentální hru. Zkus například spočítat, kolik lidí, co potkáš cestou, má na sobě něco modrého, nebo si při běhání povídej se svým parťákem. Jak potvrzuje Waiteová, tvoje mysl se nebude soustředit na nepohodlí. A obzvlášť, pokud je rozhovor v pozitivním duchu, „je větší pravděpodobnost, že člověk zůstane uvolněný a zachová si otevřenou mysl, zhluboka se nadechne a využije veškerý kyslík místo toho, aby se zbytečně omezoval,“ potvrzuje Waiteová.



A když už nic jiného, máš další důvod, proč zavolat tátovi.