Co je syndrom vyhoření a jak mu předejít, podle doktorky Christiny Maslachové

Vzhledem k tomu, že se pracovní vytížení vymyká kontrole a pracovníci nedostávají vždycky zaslouženou podporu, se není co divit, že se termín „vyhoření“ stal módním slovem. Vyslechni si Christinu Maslachovou, Ph.D., profesorku psychologie na University of California v Berkeley a průkopnici v oblasti syndromu vyhoření. V téhle epizodě podcastu Trained se přidá k moderátorce Jaclyn Byrerové, aby vysvětlila, co vyhoření vlastně znamená – a co ne. Odhalí pár tvrdých pravd o tom, co „dny duševního zdraví“ dokážou – a co ne. Ale hlavně nabízí cestu vpřed a vytyčuje šest stezek směrem ke zdravému pracovnímu prostředí. Na základě dekád výzkumu doktory Maslachové se můžeme naučit, jak změnit naše pracoviště k lepšímu.