Co je syndrom vyhoření a jak mu předejít, podle doktorky Christiny Maslachové

Podcast Trained: Vypořádej se se syndromem vyhoření s Dr. Christinou Maslachovou
Trénink
Nic si nevyčítej – k syndromu vyhoření přispívá hlavně tvoje prostředí. Nauč se, jak ho změnit k lepšímu s Dr. Christinou Maslachovou.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Vzhledem k tomu, že se pracovní vytížení vymyká kontrole a pracovníci nedostávají vždycky zaslouženou podporu, se není co divit, že se termín „vyhoření“ stal módním slovem. Vyslechni si Christinu Maslachovou, Ph.D., profesorku psychologie na University of California v Berkeley a průkopnici v oblasti syndromu vyhoření. V téhle epizodě podcastu Trained se přidá k moderátorce Jaclyn Byrerové, aby vysvětlila, co vyhoření vlastně znamená – a co ne. Odhalí pár tvrdých pravd o tom, co „dny duševního zdraví“ dokážou – a co ne. Ale hlavně nabízí cestu vpřed a vytyčuje šest stezek směrem ke zdravému pracovnímu prostředí. Na základě dekád výzkumu doktory Maslachové se můžeme naučit, jak změnit naše pracoviště k lepšímu.
„Když se jenom soustředíš na to, co se té osobě či pracovníkům děje, úplně zapomeneš na to, proč se tak cítí.“
Christina Maslachová
Ph.D., profesorka psychologie na University of California v Berkeley
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.