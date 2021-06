Dá se jóga považovat za silový trénink?

Síla ukrytá v podložce

Podle Johna Porcariho, PhD., ředitele programu klinické fyziologie cvičení na University of Wisconsin-La Crosse, pomáhá jóga zvýšit svalovou sílu (můžeš si to představit jako schopnost udělat jeden hodně náročný zadní dřep) a taky vytrvalost (schopnost předvést několik dřepů za sebou). Porcari provedl drobnou studii, kterou publikoval v časopise organizace American Council on Exercise. Ženy, které se věnovaly třikrát týdně Hatha józe, zvládly po uplynutí osmi týdnů v průměru o 6 kliků a o 14 sklapovaček víc než ženy, které jógu nepraktikovaly. Možná to nevypadá jako velký rozdíl, ale když uvážíme, že se nevěnovaly jinému silovému tréninku, je to znatelné zlepšení.



Podle jiné studie dokáže jóga zvýšit sílu stejně efektivně jako cvičení s lehkými činkami a odporovou gumou. „Jógové pozice a přechody připomínají cvičení s vlastní vahou na rozvíjení síly. Setrvávání v pozicích je vlastně izometrický trénink, při kterém prodlužujete dobu, po kterou jsou svaly vystavené napětí, a tím je posilujete,“ vysvětluje Neha Gotheová, PhD., vedoucí laboratoře Exercise Psychology Lab na University of Illinois ve městech Urbana-Champaign.



Vezměme si třeba pozici prkna, která je oblíbeným cvičením na posílení svalů ramen, hrudníku a středu těla. „Při klasickém jógovém přechodu z vysokého prkna do nízkého prkna (čaturanga) se posilují ramena, hrudník a tricepsy. A pak tu máme cvičení na břišní svaly, jako jsou pozice člunu, jogínské dřepy a pozice bohyně a bojovníka, při kterých dostávají zabrat stehna a hýždě,“ vyjmenovává Porcari.