Hráčka WNBA Kayla McBrideová vypráví, jak je pro sportovce důležité duševní zdraví

Podcast Trained: Miniseriál o duševním zdraví: Kayla McBrideová
Trénink
Na hřišti je Kayla McBrideová číslo 21, ale sebe samu vidí jako číslo 1. Poslechni si, jak se změnily její hra i celý život, když se začala soustředit na duševní zdraví.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Pro Kaylu McBrideovou byl basketbal vždycky víc než jenom hra. Byl pro ni únikem od traumat z dětství a následných problémů s duševním zdravím. Když se ale sport během pandemie zastavil, musela čelit té ženě, která se schovávala za tváří sportovkyně. V posledním díle naší třídílné minisérie o duševním zdraví se veteránka WNBA připojí k moderátorce Jaclyn Byrerové a vezme nás na svoji cestu směrem k uzdravení, která začala rozhodnutím zveřejnit svůj příběh. Otevřeně mluví o výzvách spojených se zranitelností a sladkých výhrách: užším poutu s rodinou a šťastnějším vztahu ke sportu. Mluví také o tom, jak konverzace o duševním zdraví pomohla ukázat ostatním a i jí samotné, že sportovci a sportovkyně jsou víc než jenom číslo na dresu nebo statistika na konci sezóny. Poslechni si podcast a zjisti, jak snížení ostražitosti a poskytnutí prostoru ostatním k tomu samému může vést ke světu, ve kterém má duševní zdraví vyšší prioritu.
„Duševní zdraví není hra, kterou vyhraješ, nebo prohraješ. Je to cesta.“
Kayla McBrideová
Trojnásobná členka týmu WNBA All-Star a hráčka týmu Minnesota Lynx
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.