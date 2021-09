1. Prožívej víc radostných okamžiků (s mírou).

Jak to funguje: Jak uvádí Greenová, pokud se věnuješ něčemu příjemnému, může tě to pozitivně nakopnout. A to díky uvolňování dopaminu, neurotransmiteru, který ovlivňuje náladu. Představ si, jak zvládáš přitahování na hrazdě bez pomoci, jak si dáváš ranní kávu venku nebo jak si rozšiřuješ sbírku o další rostlinku.



Pokud jde o zlepšení nálady, prožívat víc kratších okamžiků plných radosti nebo štěstí (jako ty výše zmíněné) má dlouhodobější efekt než menší počet velkých, jako je povýšení nebo svatba. „Proto je důležité vychutnávat si malé radosti,“ říká Greenová.



Vyzkoušej to: Pravděpodobně už máš zvládnutou tu část se zjišťováním, co tě vlastně baví. Je to tak? Důležité je nebýt neustále v režimu hledání další úžasné věci. Podle Greenové by to mohlo vést k tomu, že bude pak člověk méně spokojený s tím, co má teď. „A pokud jsou pro vás hlavní (nebo jedinou) formou uspokojení provize, větší televize nebo další večírek, je načase začít se soustředit na sebe,“ vysvětluje Aaron Weiner, Ph.D., psycholog a moderátor podcastu Let’s Talk. S dalším krokem budeš zase o kousek blíž…