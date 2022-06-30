Jak si doopravdy udržet nový dobrý návyk
Trénink
Dělá ti potíže proměnit to známé „mělo by se“ v „už je hotovo“? Tyhle tři techniky ti dodají sebejistotu, kterou potřebuješ k úspěchu.
- Při budování návyku je potřeba pravidelně se rozhodnout určitou aktivitu dělat a potom ji opravdu dělat.
- Vrstevní návyků, postupné změny a co největší motivace ti můžou pomoct upevnit si zdravé návyky.
- Sledování denního programu v NTC ti pomůže tyhle techniky zvládnout a dostane tě na cestu k úspěchu.
A tady je všechno, co potřebuješ vědět…
Protažení nohou před běháním. Jezení čokolády po večeři. Procházka po obědě. Sledování Instagramu před ulehnutím do postele… a odkládání ranního budíku.
Podle Benjamina Gardnera, Ph.D., odborného asistenta na King's College v Londýně, který se zabývá výzkumem změn chování a vytvářením návyků, jsou návyky věci – ať už užitečné, nebo škodlivé – které člověk udělal tolikrát, že jsou v podstatě automatické. Samozřejmě, že špatné návyky se často vytvářejí snadněji než ty dobré. „Je to proto, že vznikají jako reakce na nějaký druh odměny, kterou je třeba čokoláda nebo pár minut v posteli navíc,“ říká Gardner.
„Navíc náš instinkt nás vede k tomu, abychom si vybrali co nejmíň náročnou možnost, kdykoli je to možné,“ vysvětluje Sohee Leeová, certifikovaná specialistka na posilování a kondiční přípravu a studentka doktorandského programu, ve kterém se zabývá taky studiem změn chování a vytváření návyků. „Důležitou součástí vytváření zdravých návyků je nastavit si věci tak, aby tě neotravovaly, až se rozhodneš se do nich pustit. Jakmile to tak budeš mít, budeš se moct s jistotou začít přibližovat směrem ke svým cílům.“
Jak se tvoří návyky
Podle Gardnera můžeme návyk popsat jako podnět k určitému jednání v důsledku určité situace. Takové jednání se nazývá chování a, jak Gardner zmínil, vede k nějaké odměně. Odměna posiluje spojení mezi spouštěčem a chováním a vytváří vztah známý jako smyčka návyku. Takže pokaždé, když vstaneš z postele (spouštěč), dáš si rychlou rozcvičku na pěnovém válci (chování), cítíš se pak uvolněnější (odměna). Tvůj návyk protáhnout se hned po probuzení se tak upevní. A nakonec se přistihneš, jak po válci saháš úplně automaticky. A to je velký pokrok, takže čím víc zdravých návyků budeš mít, o to větší pokrok uděláš.
(Jen tak pro zajímavost, odborníci nedokážou přesně říct, jak dlouho trvá, než se návyky plně vytvoří. Období 21 dní, o kterém většina lidí slyšela, je mýtus. Podle Gardnera a dalších odborníků na změnu chování trvá vytvoření některých návyků déle a některé můžou naopak vzniknout mnohem dřív. Takže na počítání dnů se moc neupínej).
Proč nám často nejde vytvářet nové návyky
Všichni jsme si někdy řekli: „Začnu zítra.“ Ale důslednost je náročná. A důvod? Změna vyžaduje motivaci a sebeovládání, a ty není vždycky snadné ovládnout, i když si myslíš, že tvoje mysl je na to připravená.
„Máme taky tendenci být až moc ambiciózní, což nás může přivést k neúspěchu,“ dodává Leeová. „Částečně jde o záměnu dvou různých typů navyklého jednání, ‚rozhodovat se‘ a ‚dělat‘,“ říká Gardner.
Řekněme, že si chceš každé ráno 15 minut psát deník. Musíš si vytvořit návyk, že se rozhodneš psát si deník a že ho budeš opravdu psát. „I když se ti povede se rozhodnout, tak potom i na psaní musíš vynaložit nějaké úsilí,“ uvádí Gardner. A pokud to vyžaduje větší úsilí, než jaké dokážeš vynaložit, nebudeš to dodržovat. (Ať každé předsevzetí, od kterého jsme v polovině ledna upustili, odpočívá v pokoji). Jestli si chceš vytvořit návyky, o kterých nebudeš pochybovat, že je zvládneš, musíš si rozhodování víc zautomatizovat a návyk samotný musí být dostatečně reálný.
Je několik strategií, jak řešit obě poloviny rovnice.
1. Vrstvení návyků
O co jde: Když přidáváš nové chování, je dobré ho přidat k chování, které pravidelně děláš (ukotvení).
Proč to funguje: „Když to, co je tvým cílem (například čištění zubů nití), ukotvíš k něčemu, co už důsledně děláš (například čištění zubů), používáš stávající spouštěcí mechanismus, který ti usnadní plynulé začlenění nového chování do tvojí rutiny,“ říká Leeová. Funguje to o dost líp, než když se snažíš tohle chování dělat, kdykoli si na něj vzpomeneš (čištění zubů nití tě určitě normálně napadne).
Jak na to: Rada Leeové zní: „Sedni si na 20 minut a napiš si seznam věcí, které denně děláš bez jakéhokoli problému. Je to skoro všechno.“ Tohle cvičení by ti mělo ukázat, že nemáš nouzi o návyky, které můžeš použít pro ukotvení.
„Pak si vyber kotvící aktivitu, která souvisí s tvým nově vybraným chováním,“ dodává Gardner. Jestli je tvým cílem zvýšit příjem tekutin, můžeš do rutinního úklidu kuchyně zařadit vypití jedné skleničky vody. A tohle funguje, protože dřez nebo ledničku máš přímo před sebou.
Poznámka: Je důležité si naprosto jasně upřesnit, kam svůj vytvářený návyk vložíš. Říct si, že se napiješ po ‚utření stolu‘ nebo ‚vložení posledního kusu nádobí do myčky‘ je mnohem užitečnější, než tenhle návyk připojit k ‚úklidu kuchyně‘. „Jestli si myslíš, že na to zapomeneš, jednoduše si svůj záměr napiš na lístek (‚čistá linka = H20‘) a nalep si ho všude tam, kde děláš svou ukotvující činnost,“ radí Gardner.
2. Postupné změny
O co jde: Začni s hodně malou verzí nového chování, až se postupně dopracuješ k něčemu většímu.
Proč to funguje: Začni s co nejmenším opakováním svého budoucího návyku, až se postupně propracuješ k velkému cíli. „Díky tomu získáš sebedůvěru a schopnosti,“ říká Gardner. Během tohohle procesu bude růst tvoje nadšení a zápal, takže i tvoje touha budovat návyk se bude dál zvětšovat.
Jak na to: „Snaž se, aby tvoje chování spočívalo v malých a jednoduchých krocích a dalo se zvládnout, i když máš příšerný den,“ navrhuje Leeová. (Pokud ti něco říká jméno BJ Fogg, tak asi víš, že se jedná o známého odborníka na chování, a znáš jeho koncept drobných návyků a velkých změn.)
Použijeme příklad 15 minut ranního psaní deníku. „Začni tím, že po nalití ranního šálku kávy jednoduše otevřeš svůj deník. Párkrát to zopakuješ a už samotné otevírání deníku by se mělo stát automatickým. A mělo by v tobě vzbudit tu správnou náladu,“ říká Leeová.
„Jakmile se ti tohle bude chvíli dařit, otevři si deník a vezmi si do ruky tužku. Další krok je otevřít si deník, vzít si tužku a psát jednu minutu. Tenhle interval postupně prodlužuj. Napiš ale jenom tolik, aby byla tvoje činnost důsledná,“ radí Leeová. Když zrovna nebudeš mít svůj den, tak se vždycky můžeš vrátit ke svému minimu – otevřít deník – a udržet si tak návyk rozhodnout se psát si deník.
Stejně tak, jestli se chceš každé ráno hýbat, začni jenom s pár minutami protažení nebo aktivace vnitřních svalů, a to buď samostatně, nebo můžeš cvičit podle programu, jako je Daily Move Challenge v aplikaci Nike Training Club. Jakmile ti to bude připadat jako automatická součást tvého dne, můžeš si začít postupně přidávat.
3. Nahlédni do svého nitra
O co jde: Využij vlastní hlubokou vnitřní motivaci a přiměj se k vytouženému chování.
Proč to funguje: Někdy máš prostě chuť se na to vykašlat. To je jeden z důvodů, proč podle Leeové odborníci nedoporučují spoléhat se pouze na využívání motivace k podpoře svých návyků. Gardner ale říká, že jestli chceš využít motivaci, pak nejlepší bude ta, která vychází z tvého nitra, tzv. vnitřní motivace.
Jednou z důležitých složek vnitřní motivace je podle Gardnera potěšení. Když si vybereš chování, které tě baví a zaměříš se na to, co tě na něm opravdu baví, pak ti jeho provedení nebude připadat jako úplná dřina.
Jasně, že narazíš na návyky, které chceš rozvíjet, ale nepůjdou tak snadno. Někteří lidé se fakt neradi před tréninkem rozcvičují, ale určitě jsou rádi, když jsou co nejmíň zranění. A všichni máme dny, kdy se nám nechce dělat věci, které nás obvykle baví. V takových případech může být nápomocná další složka motivace: identita.
„Důležitou součástí toho, jak se přimět k určitému chování, je změnit způsob, jakým sami sebe vnímáme,“ říká Leeová. Jestli se považuješ za milovníka jógy, asi nestrávíš celé ráno v posteli, ani když budeš mít sebehorší náladu.
Jak na to: Jednou z jasných strategií je vybrat si návyk, který tě baví. Nemůžeš ani cítit kapustu, ale chceš jíst víc listové zeleniny? Vyber si takovou, která ti fakt chutná.
„Jestli chceš použít identitu jako tajnou zbraň, vytvoř si v hlavě svoji ambiciózní verzi,“ říká Leeová. Jestli chceš být v menším stresu, tvoje nová identita bude ‚naprosto pohodový, vyrovnaný člověk‘. A až se budeš rozhodovat pro určitý návyk, vědomě si vyber ten, který je v souladu s tímhle pohodovým vnímáním sebe (například ‚jsem typ člověka, který večer medituje‘ nebo ‚v neděli si dávám horkou koupel‘).
A když všechno ostatní selže…
Ale neboj, i když v rámci svého zvyku vynecháš jeden den (nebo i tři), neznamená to konečnou. Šance pro provedení návyku se jmenuje příležitost – tak tomu říká věda. „Víme, že návyk se dá vytvořit, i když se vynechá několik příležitostí,“ říká Gardner. I když tady a tam vynecháš, ale budeš věřit tomu, že tohle není důvodem k vyskočení z rozjetého vlaku, k návyku se můžeš normálně vrátit a vytvořit si ho tak natrvalo.
Text: Julia Malacoffová
Ilustrace: Paul Blow
MRKNI NA TO
Vytvoř si návyk, že budeš každý den aktivní díky Daily Move Challenge v aplikaci NTC. Potom tenhle svůj nový návyk doplň o rady ohledně zdravých návyků, které ti opravdu pomůžou ke zlepšení.