Ve spolupráci s Rebel Girls
Hayley Rasová
Rebelka s mašlí ve vlasech. Přečti si, jak Hayley podpora rodiny pomohla nastartovat úspěch a vrátit se do hry.
Hayley Rasová. Záložnice, Australanka. Narozená: 5 září 1994.
Hayley Rasová vyrůstala na australském Zlatém pobřeží. Skvěle plavala a oceán milovala, ve škole se ale styděla. Jednoho dne místní fotbalový tým pořádal nábor. Jakmile se Hayley naučila přihrávat a vést míč, něco se v ní změnilo. Najednou si připadala jako na pláži. Obavy se rozplynuly a Hayley už nikdy nebyla stydlivá.
Hayley se stala oporou týmu a od babičky dostala na oslavu krásnou mašli do vlasů. „Dá ti sílu,“ vysvětlovala babička, když jí mašli do vlasů zaplétala. Od toho dne Hayley bez mašle nikdy nehrála a nosila ji na zápasy místního fotbalového klubu i na Olympiádě v Tokiu. Mašle jí dávala sílu, když byla na vrcholu i na dně, například když si při nehodě na hřišti těžce zranila záda. Hayley nevěděla, jestli ještě někdy bude chodit, natož hrát fotbal.
Ale po půl roce intenzivní rehabilitace znovu obula kopačky a hned v prvním zápase po návratu vstřelila gól! Letos se už nemůže dočkat, až bude reprezentovat svoji zemi na největším fotbalovém turnaji na domácí půdě. Babička se zbytkem její rodiny bude fandit z tribuny. Nezáleží na tom, odkud zápas sleduješ, Hayley vždycky najdeš snadno: Podle zářivé mašle ve vlasech.
„Neohlížej se. Všechno nech na hřišti.“
– Hayley Rasová