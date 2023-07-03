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Poslední aktualizace: 3. července 2023
Doba čtení 4 min

Ve spolupráci s Rebel Girls

Hayley Rasová

Rebelka s mašlí ve vlasech. Přečti si, jak Hayley podpora rodiny pomohla nastartovat úspěch a vrátit se do hry.

Hayley Rasová – Fotbalové příběhy – Nike

Hayley Rasová. Záložnice, Australanka. Narozená: 5 září 1994.

Hayley Rasová vyrůstala na australském Zlatém pobřeží. Skvěle plavala a oceán milovala, ve škole se ale styděla. Jednoho dne místní fotbalový tým pořádal nábor. Jakmile se Hayley naučila přihrávat a vést míč, něco se v ní změnilo. Najednou si připadala jako na pláži. Obavy se rozplynuly a Hayley už nikdy nebyla stydlivá.

Hayley se stala oporou týmu a od babičky dostala na oslavu krásnou mašli do vlasů. „Dá ti sílu,“ vysvětlovala babička, když jí mašli do vlasů zaplétala. Od toho dne Hayley bez mašle nikdy nehrála a nosila ji na zápasy místního fotbalového klubu i na Olympiádě v Tokiu. Mašle jí dávala sílu, když byla na vrcholu i na dně, například když si při nehodě na hřišti těžce zranila záda. Hayley nevěděla, jestli ještě někdy bude chodit, natož hrát fotbal.

Ale po půl roce intenzivní rehabilitace znovu obula kopačky a hned v prvním zápase po návratu vstřelila gól! Letos se už nemůže dočkat, až bude reprezentovat svoji zemi na největším fotbalovém turnaji na domácí půdě. Babička se zbytkem její rodiny bude fandit z tribuny. Nezáleží na tom, odkud zápas sleduješ, Hayley vždycky najdeš snadno: Podle zářivé mašle ve vlasech.

„Neohlížej se. Všechno nech na hřišti.“

– Hayley Rasová

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Hayley Rasová – Fotbalové příběhy – Nike

Ilustrace: Eve Archerová.

Původně zveřejněno: 1. července 2023