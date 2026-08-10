Ve spolupráci s Rebel Girls
Grace Geyorová
Grace všem pochybovačům ukázala, jak moc se mýlí, ve chvíli, kdy poprvé nakopla míč. Podívej se na její příběh, jak se stala hvězdou klubu i svojí země.
Grace Geyorová. Záložnice, Francouzka. Narozená: 2. července 1997.
Když bylo Grace Geyorové osm, přišla na fotbalové hřiště ve svém rodném Orleánsu ve Francii. Kolem ní tým složený ze samých kluků. Grace tam byla první a jediná dívka.
Hodně lidí si říkalo, že se nesluší, aby Grace hrála fotbal. Dokonce i její maminka Angelique tvrdila, že se taková hra pro holčičky moc nehodí. Ale Gracein bratr jejich mámu přemlouval, že Grace není jenom dobrá, ale skvělá. V patnácti letech hrála Grace už tak dobře, že začala trénovat s Paris Saint-Germain (PSG) – skutečným profesionálním fotbalovým klubem. A v roce 2017, když jí bylo devatenáct, podepsala s PSG profesionální smlouvu.
V roce 2022 už byla Grace považovaná za hvězdu francouzského národního týmu. A během zápasu s Italkami na Euru 2022 okouzlila diváky, když jako první hráčka v historii soutěže dala hattrick v první půlce zápasu. Po svém třetím gólu složila dlaně do symbolu srdíčka, které poslala k sedačkám, kde seděla její rodina. Angelique, největší Graceina fanynka, skandovala nejhlasitěji ze všech.
„Nepřestávej. Nikdy.“
– Grace Geyorová