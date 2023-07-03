Ve spolupráci s Rebel Girls
Kerolin Nicoliová
Kerolin hrozilo, že už nikdy nebude moct hrát fotbal. Postavila se ale osudu a dotáhla to až na profi dráhu. Přečti si její příběh o tom, jak se ze zázračné Brazilky stala hvězda USA.
Kerolin Nicoliová. Křídlo, Brazilka. Narozená: 17. listopadu 1999.
Kerolin vždycky milovala fotbal, ale měla období, kdy se obávala, že si ho už nikdy nezahraje. V jedenácti letech ji rozbolela pravá noha. Později se dozvěděla, že za bolest může vzácná choroba, která způsobuje infekci v kosti. Po operaci ji lékaři varovali, že se možná nikdy nebude moct věnovat kontaktním sportům, jako je fotbal.
Ale Kerolin to nevzdala. Začala kopat s lidmi z okolí, aby se jí vrátily dovednosti i síla. Časem se jí noha skutečně uzdravila a ona se mohla vrátit ke hře, kterou tolik milovala. Kerolin fotbalově postupovala brazilským klubovým systémem a nakonec se jí splnil největší sen: Stala se profi hráčkou. V roce 2022 Kerolin nastoupila do týmu North Carolina Courage.
Ve svém prvním zápasu proti NJ/NY Gotham FC využila každičkou minutu, aby na hřišti ukázala svoji sílu. Když Kerolin od spoluhráčky ke konci zápasu dostala přihrávku, věděla, že se musí chopit příležitosti. Vyrazila hřištěm, obešla tři obránkyně a pak PRÁSK – nakopla míč pravou nohou a trefila ho do brány.
„Vždycky jsem se plně oddávala snu dosáhnout v kariéře velkého úspěchu.“
– Kerolin Nicoliová