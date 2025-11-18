Jak vybrat správnou sportovní podprsenku
Průvodce nákupem
Sportovní podprsenky Nike pokrývají celou škálu potřeb sportovkyň. Podívej se na ty nejlepší.
Pohodlná podprsenka, která dodává oporu, může mít při tréninku obrovský vliv. A vědět, jak si vybrat sportovní podprsenku, je klíčem k nalezení správného střihu, který ti bude při cvičení vyhovovat.
Na světě existuje nekonečné množství sportovních podprsenek. Mají nejrůznější funkce, jsou určené pro různé úrovně námahy a můžeš si vybrat i podle toho, jak se v ní cítiš. Nike přináší pár odlišných tvarů sportovních podprsenek:
- Pro sportovkyně, které míří na medaili, je nejlepší volbou podprsenka Nike Swoosh, která poskytuje maximální krytí a oporu při každém pohybu.
- Pro minimální krytí zvol podprsenku Nike Indy, která je elegantní, přitom poskytuje oporu, dopřává svobodu pohybu a navíc je slušivá.
- Pokud si chceš celý den užívat pohodlí, vyzkoušej ultra jemnou a měkkou podprsenku Nike Alate, která je úžasně příjemná na tělo.
Nezapomeň, že ta pravá sportovní podprsenka má přiléhavý střih, přitom umožňuje snadný pohyb. Sportovní podprsenka, která nesedí správně, může způsobovat odírání kůže, nedrží na místě, nebo tě omezuje kolem hrudníku.
Použij tohoto průvodce s tipy, jak vybrat sportovní podprsenku.
Vyrovnej aktivitu se zátěží
Podprsenky Nike Swoosh, Indy a Alate mají každá tři úrovně. Až se budeš rozhodovat o správné úrovni opory pro své potřeby, které se mohou měnit podle typu cvičení, měj na paměti následující informace.
Sportovní podprsenky se silnou oporou
Cvičení s vysokou zátěží, například běhání nebo skákání, zahrnuje kmitání a větší rozsah pohybů. Takové cvičení vyžaduje sportovní podprsenku se silnou oporou, která je navržená tak, aby podpírala prsa a současně omezovala jejich pohyb. Sportovní podprsenky se silnou oporou se skvěle hodí na tenis, basketbal a HIIT, protože omezují bolest prsou a možné rušivé vlivy.
Sportovní podprsenky Nike Dri-FIT se silnou oporou mají široká ramínka, bezpečné zadní zapínání a košíčky poskytující oporu. Právě důraz na oporu pomáhá předcházet odřeninám a zařezávání.
V případě, že máš větší prsa, zvolíš možná sportovní podprsenku se střední nebo silnou oporou i pro cvičení s nízkou zátěží. Pořádná opora přináší kompresi a krytí, takže se při cvičení budeš cítit pohodlně.
Sportovní podprsenky se střední oporou
Pro cvičení s nižší zátěží můžeš zvolit sportovní podprsenku se střední oporou. Cvičení s nižší zátěží zahrnuje cyklistiku, box nebo veslování. Tyhle druhy cvičení stále vyžadují oporu a kompresi do mnoha směrů, ale ne tak moc jako sportovní podprsenky se silnou oporou.
Sportovní podprsenky Nike Dri-FIT se střední oporou se vyrábí z jemné a měkké látky a poskytují dostatečno oporu, aby vše zůstalo na svém místě. Tenhle typ podprsenky se skvěle hodí pro menší velikosti košíčků, i když sportovní podprsenky se střední oporou lze volit i pro objemnější hrudníky na cvičení se střední zátěží pro extra oporu.
Sportovní podprsenky s lehkou oporou
Cvičení s nízkou zátěží, třeba Pilates, jóga nebo posilování s činkami vyžaduje menší rozsah pohybu a využití menší síly. Na to se dokonale hodí sportovní podprsenka s lehkou oporou.
Sportovní podprsenky Nike Dri-FIT jsou lehké, pohodlné a vhodné pro každodenní nošení, i když zrovna necvičíš. Jemná a prodyšná látka pěkně pruží, aby se mohla přizpůsobit tvým pohybům.
Najdi si tu pravou velikost podprsenky
Výběr správného střihu sportovní podprsenky je zásadní pro tvé pohodlí. Zjisti více o tom, jak změřit velikost podprsenky.