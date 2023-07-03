Ve spolupráci s Rebel Girls
Chloe Kellyová
Z londýnských klecí do zářivých světel týmu Lionesses… Jméno Chloe Kellyové z kronik fotbalu už nikdy nezmizí. Přičti si její příběh, který zahrnuje i nejdůležitější gól v historii její země.
Chloe Kellyová. Útočnice, Angličanka. Narozená 15. ledna 1998.
Chloe Kellyová vyrůstala v západním Londýně, kde hrávala fotbal se svými pěti staršími bratry. Hrávali na dlážděných cestách nebo v městských „klecích“, tedy oplocených hřištích, kde se zápasy měnily v drsné bitvy. Chloe byla často jedinou dívkou na hřišti, ale nijak jí to nevadilo. Ať se hnula kamkoliv, vždycky měla u nohy míč a byla připravená zahrát si.
Když Chloe povyrostla, odstěhovala se na sever, aby mohla hrát profesionálně za Manchester City. Byla plná odhodlání a zdálo se, že se úspěch musí dostavit. Ale v roce 2021 si Chloe ošklivě poranila nohu a hraní musela přerušit. Fanoušci se obávali, že s fotbalem nadobro skončí. Chloe se ale pustila s vervou do rehabilitace a o necelý rok později už zase kopala za anglický nároďák.
Ve finále ženského Eura 2022 hrála Anglie nerozhodně s Německem 1:1. V prodloužení Chloe vystřelila, ale soupeřky ránu zablokovaly. Když se k míči dostala znovu, dala do rány všechno… Medaili z Eura má Chloe schovanou na místě, kde se na ni může dívat každý den: V zásuvce se spodním prádlem! Míč prosvištěl vzduchem okolo brankářky a skončil v síti – GÓL! Chloein tým zaplnil hřiště. Právě pomohla vybojovat pro Anglii největší trofej, jakou svět ženského fotbalu zná.
„Už se nestresuju tolik jako dřív. Vždycky si řeknu: ‚Co nejhoršího se může stát?‘ Nejhorším jsem si už prošla. Teď si musím užívat každou chvíli a hrát beze strachu.“
– Chloe Kellyová