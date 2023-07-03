Fotbalové příběhy: Asisat Oshoalaová

Ve spolupráci s Rebel Girls
Asisat Oshoalaová
Rodiče si nepřáli, aby se Asisat věnovala fotbalu, ona se ale nevzdala. Přečti si, jak se jí podařilo vyvážit studium s fotbalem a dotáhnout to až k profesionální kariéře.
Asisat Oshoalaová. Útočnice. Nigérijka. Narozená 9. října 1994.
Každý den po škole hrála Asisat fotbal v ulicích svého rodného města Lagosu v Nigérii. Vracela se domů s modřinami a odřenými koleny, ale pro ni nebylo nic lepšího. Rodiče Asisat moc nepodporovali a nepřáli si, aby trávila tolik času fotbalem.
Asisat dlouhá léta ani nenapadlo, že by mohla hrát fotbal profesionálně. Jednoho dne se zúčastnila místního turnaje. Jako obvykle ze sebe na hřišti vydala všechno: Sprintovala, přihrávala a střílela ze všech sil. Trenér se jí zeptal, jestli by nechtěla nastoupit do týmu. Asisat se sevřelo srdce. Chtěla to udělat, ale věděla, že by jí to rodiče nikdy neschválili. Musela říct ne. Asisat pak i nadále studovala na univerzitě a hrála jenom ve volném čase.
Teprve až po svém úžasném výkonu na mistrovství světa žen do 20 let si uvědomila, že je dost dobrá na to, aby se stala profesionální fotbalistkou. Byla nejlepší střelkyní turnaje! Ten večer získala Zlatý míč a Zlatou kopačku. Asisat se nikdy nevzdala a nakonec šla za svým srdcem tam, kam jí říkalo.
„Milé rebelky,
špatná hra vás nesmí definovat.
Měla by vás povzbudit k lepším výkonům.
Nikdy nedovolte, aby porážka, kterou utrpíte, určovala, jaké šampionky jste.
Šampioni jsou vždy silní. Jsou silní a mimořádně motivovaní.
Někdy nás odrazuje, že nevíme, jaký potenciál jsme za ta léta nashromáždili.
Jedno vím jistě, se svým strachem
můžete bojovat.
Svojí odvahou můžete změnit celý svět. Dodejte si odvahu.
Nikdy se nevzdávejte!
– Asisat Oshoalaová