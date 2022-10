Fotbalové příběhy: Asisat Oshoalaová

Jednou hrála Asisat na místním fotbalovém turnaji. Jako obvykle ze sebe na hřišti vydala všechno. Trenér jednoho z profesionálních týmů sledoval, jak znovu a znovu posílá míč do sítě. Okamžitě poznal, že je to hvězda.



„Chtěla bys s námi trénovat?“ zeptal se trenér.



Asisat se sevřelo srdce. Chtěla to udělat, ale věděla, že by jí to rodiče nikdy neschválili. Musela říct ne.