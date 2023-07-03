Ve spolupráci s Rebel Girls
Alex Morganová
Od hledání oblíbeného sportu až po status národní hrdinky. Přečti si, jak se z Alex Morganové stala ikona, která dalece překračuje hranice hry.
Alex Morganová. Útočnice, Američanka. Narozená: 2. července 1989.
Ve svých osmi letech Alex Morganová prohlásila, že by jednou chtěla soutěžit na největší sportovní události světa, nevěděla ale, jaký sport by ji tam mohl dostat. Alex vyzkoušela kdeco. Byly dny, kdy ji rodiče vozili z tréninku softballu na trénink fotbalu a odtamtud na zápas v basketu! Na střední ale u Alex převážil fotbal.
Alex musela bojovat se zraněními i neúspěchy, aby se dostala na vrchol, a nakonec se stala nejen profesionální hráčkou, ale i členkou amerického nároďáku. Ve svých 23 letech se v rušném městě Londýně zúčastnila svojí první olympiády.
Spojené státy hrály semifinále proti Kanadě. Skóre bylo 3:3 a hra se prodlužovala. Teď nebo nikdy. V poslední minutě zápasu se míč objevil ve vzduchu před Alex, která měla gól nadosah. Všude kolem ní obránkyně soupeře. Alex vyskočila k nebi a trefila míč hlavou. Balón přeletěl přes hlavy soupeřek a skončil přímo v síti – dav se rozjásal. Tým USA zvítězil 4:3. O tři dny později si už Alex přivezla domů svoji úplně první olympijskou zlatou.
„Pořád tvrdě makej, nikdy se nevzdávej a bojuj až do konce, protože hra skutečně končí až závěrečným hvizdem.“
– Alex Morganová