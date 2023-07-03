Ve spolupráci s Rebel Girls
Kadeisha Buchananová
Zlatá medalistka. Trumf týmu. Podívej se, jak se z Kadeishy stala top světová hráčka, i když jí osud nebyl zrovna nakloněný.
Kadeisha Buchananová. Obránkyně, Kanaďanka. Narozená: 5. listopadu 1995.
Kadeisha funguje na hřišti jako schopná obránkyně a dokáže zastavit i ty nejlepší útočnice světa. V roli střední obránkyně je Kadeisha jako stín, který předvídá každý pohyb soupeřky a nehne se od ní na krok. Ale pak udeří, převezme míč nebo zablokuje útok.
Když byla Kadeisha ještě dítě, měla jen maličkou naději, že by jednoho dne mohla hrát na profi úrovni. Byla členkou velké rodiny. Maminka měla několik zaměstnání, ale i tak mohla jen stěží zaplatit za bydlení a jídlo. O opravdových kopačkách si Kadeisha mohla nechat zdát.
Ale s pomocí přátel a příbuzných to Kadeisha se svojí rodinou překonala. A i když maminka neměla času nazbyt, vždycky jí byla oporou – třeba tak, že dělala brankářku, když Kadeisha po škole trénovala. Láska k fotbalu pomohla Kadeishe překonat těžké časy.
A když Kadeisha vyrostla do věku teenagera, začali si jí všímat světoví trenéři. V sedmnácti letech si Kadeisha poprvé zahrála za Kanadu, o pár let později ji u srdce hřála skutečná profi smlouva. Dneska ji svět uznává jako jednu z nejlepších obránkyň planety, kterou na hřišti doslova nejde setřást.
„Fotbal je můj život. Myslím, že změnil můj život k lepšímu.“
– Kadeisha Buchananová