BEBE VIO

Bebe Vio nezná žádné hranice. Vytvořila novou definici slova vítězství a stala se nejlepší světovou šermířkou na vozíku. Teď se tahle italská sportovkyně aktivně zasazuje o změny.

Poslední aktualizace: 7. srpna 2026
Doba čtení 4 min
Sportovec Nike: Bebe Vio

Bebe Vio

Disciplína: šerm
Národnost: italská
Datum narození: 4. března 1997

„Návrat k šermu je mým největším projevem rebélie. Lidi tvrdili, že se mi to nikdy nepodaří. Já jim ale nikdy nevěřila.“


Bebe je trojnásobnou evropskou, čtyřnásobnou světovou a dvojnásobnou paralympijskou šampionkou a silnou osobností, která prosazuje pozitivní přístup k tělu a inkluzivitu. Její módní styl odráží i ten šermířský: elegantní, jednoduchý a sportovní.

Adaptivní tréninky

Přidej se ke kondičnímu trenérovi Courtneymu Fearonovi na sérii cvičení navržených na celé a pro každé tělo. Žádné limity tu neexistují a najdeš ji jenom v aplikaci Nike Training Club. Stačí naskenovat QR kód a dát se do pohybu.

Sportovec Nike: Bebe Vio

Adaptivní tréninky

Přidej se ke kondičnímu trenérovi Courtneymu Fearonovi na sérii cvičení navržených pro celé tělo a pro každé tělo. Žádné limity tu neexistují a najdeš ji jenom v aplikaci Nike Training Club.

Víc o Bebe

  • Víc o Bebe, Sportovec Nike: Bebe Vio, slide 1 of 3
    Bebe Vio Academy

    Inkluzivní program Bebe Vio Academy, který vznikl jako iniciativa Bebe a který spravuje asociace art4sport, si dává za cíl propojit paralympijský a olympijský sport. Je postavený na její vizi dosáhnout rovnosti prostřednictvím sportu.

    Další informace
  • Víc o Bebe, Sportovec Nike: Bebe Vio, slide 2 of 3
    Nová sounáležitost

    Bebe Vio má vizi jednotné budoucnosti sportu, kde mají sportovci a sportovkyně všech schopností stejné příležitosti na největších a nejvýznamnějších scénách. Zjisti, co Bebe říká o vytvoření jasnější budoucnosti pro všechny.

    Další informace
  • Víc o Bebe, Sportovec Nike: Bebe Vio, slide 3 of 3
    Na čem pracuješ?

    Dosažení toho, co se podařilo Bebe, vyžaduje úsilí přesahující hranice sportu. Podívej se na naši sérii, která vrhá světlo na sportovce a sportovkyně z celého světa na jejich cestě, na které překonávají představy o tom, co se zdálo nemožné.

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Sportovec Nike: Bebe Vio

Členství Nike

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inspiraci a výhody

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Původně zveřejněno: 18. listopadu 2024

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