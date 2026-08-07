Sportovec Nike: Bebe Vio

BEBE VIO
Bebe Vio nezná žádné hranice. Vytvořila novou definici slova vítězství a stala se nejlepší světovou šermířkou na vozíku. Teď se tahle italská sportovkyně aktivně zasazuje o změny.
Bebe Vio
Disciplína: šerm
Národnost: italská
Datum narození: 4. března 1997
„Návrat k šermu je mým největším projevem rebélie. Lidi tvrdili, že se mi to nikdy nepodaří. Já jim ale nikdy nevěřila.“
Bebe je trojnásobnou evropskou, čtyřnásobnou světovou a dvojnásobnou paralympijskou šampionkou a silnou osobností, která prosazuje pozitivní přístup k tělu a inkluzivitu. Její módní styl odráží i ten šermířský: elegantní, jednoduchý a sportovní.
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