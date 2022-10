Nová sounáležitost

Můžeš nám říct, jak ses cítila, když jsi poprvé sportovala?

BEBE: Když jsem poprvé vstoupila do šermířské tělocvičny, bylo to úžasné díky tomu zvuku zbraní: jeden proti jednomu, vůně tělocvičny a vůně potu. A poslouchat všechen ten křik lidí bylo skvělé. Co jsem cítila, byla husí kůže.