Nová sounáležitost: Bebe Viová
Sportovci a sportovkyně*
Je léto plné sportu. Ale šermířka na vozíku Bebe Viová nevidí dvě události. Má vizi pro jednu. Takovou, kde sportovci a sportovkyně s různými schopnostmi sdílí největší scénu společně.
V 11 letech se život Bebe Viové změnil potom, co onemocněla meningitidou. Prostřednictvím sportu ale našla platformu k sebevyjádření a hlas, který mění postoj světa ke sportovcům a sportovkyním. S Bebe mluvíme o její vizi budoucnosti, o tom, jak inspiruje generaci kolem sebe a jak sport nepatří jen několika vyvoleným. Patří všem, kdo hrají.
Můžeš nám říct, jak ses cítila, když jsi poprvé sportovala?
BEBE: Když jsem poprvé vstoupila do šermířské tělocvičny, bylo to úžasné díky tomu zvuku zbraní: jeden proti jednomu, vůně tělocvičny a vůně potu. A poslouchat všechen ten křik lidí bylo skvělé. Co jsem cítila, byla husí kůže.
„Když jsem poprvé vstoupila do šermířské tělocvičny, bylo to úžasné… co jsem cítila, byla husí kůže.“
– Bebe Viová
Mluvilas o tom, jak sport může mladým lidem dodat víru. Jak přesně to sport dělá a co nás může naučit?
BEBE: Myslím, že nejúžasnější na sportu je skutečnost, že umí vytvořit skvělý tým a skvělou skupinu lidí kolem tebe. Začnou jako tvůj tým, ale určitým způsobem budou součástí tvojí rodiny. Takže ať už je člověk mladý, starý, má jakýkoliv věk, je sport to úplně nejlepší, protože kolem tebe může vytvořit opravdovou rodinu. Věnovala jsem se víc mladší generaci, protože u ní může začít kulturní posun, ale sport je určitě pro každého.
„Ať už je člověk mladý, starý, má jakýkoliv věk, je sport to úplně nejlepší, protože kolem tebe může vytvořit opravdovou rodinu.“
– Bebe Viová
V záři reflektorů bývali většinou nehandicapovaní sportovci a sportovkyně. Tys tohle úplně změnila a inspirovala jsi novou generaci k tomu, aby věřila. Jak je možné udržet si tohle nastavení mysli?
BEBE: Když jsem byla mladá, začala jsem se šermem vestoje, takže jsem byla zdatná. A pak ve 13 letech jsem začala s paralympijským sportem. A tam jsem našla v jistém smyslu úplně nový svět, ale ty emoce byly stejné, pocit byl stejný a skupina byla asi ještě o něco lepší. Takže nezáleží na tom, jestli je člověk zdravý, nebo má hendikep. Důležité je, že si prostřednictvím sportu můžeš vytvořit skvělý způsob bytí. A to ti může hodně pomoct.
„V jistém smyslu jsem našla úplně nový svět, ale ty emoce byly stejné, pocit byl stejný a skupina byla asi ještě o něco lepší.“
– Bebe Viová
Čím to je, že nás sport spojuje?
BEBE: Všemi typy lidí. Protože sport je tvořený lidmi, je tvořený sportovci. Podle mě je úplně nejlepší to, že zejména v parasportu má každý sportovec úplně odlišný příběh z doby, než se dostal na dráhu nebo na fotbalové hřiště.
Jsem moc ráda, že jsem parasportovkyně, protože prostě miluju ten svět, ve kterém žiju, a ráda znám všechny příběhy těch různých sportovců a sportovkyň.
„Jsem moc ráda, že jsem parasportovkyně, protože prostě miluju ten svět, ve kterém žiju, a ráda znám všechny příběhy těch různých sportovců a sportovkyň.“
– Bebe Viová
Režisérka: Vittoria Elena Simoneová @vittoriaelenasimone Fotograf: Dali Geralle @dali.ggallery Fotografka: Carolina Di Lazzarová @carolinadilazzaro