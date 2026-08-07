Sportovec Nike: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Carlos Alcaraz jde do každého bodu naplno, hraje vždycky na vítězství s neutuchající kreativitou a pozitivně naladěnou myslí.
Poslední aktualizace: 7. srpna 2026
Doba čtení 2 min
Carlos Alcaraz
Disciplína: tenis
Národnost: španělská
Narozený: 05/05/2003
„Nejdřív musíš být člověkem, pak sportovcem.“
Carlos je generační sportovec s generačními hodnotami. Dopředu jej žene mantra, kterou mu předal jeho dědeček a která je přítomná ve všem, co dělá na hřišti i mimo něj.
Členství Nike
Odemkni
inspiraci a výhody
Objevuj další sportovce a sportovkyně v aplikaci Nike.