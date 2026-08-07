CARLOS ALCARAZ

Carlos Alcaraz jde do každého bodu naplno, hraje vždycky na vítězství s neutuchající kreativitou a pozitivně naladěnou myslí.

Poslední aktualizace: 7. srpna 2026
Doba čtení 2 min
Sportovec Nike: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Disciplína: tenis
Národnost: španělská
Narozený: 05/05/2003

„Nejdřív musíš být člověkem, pak sportovcem.“

Carlos je generační sportovec s generačními hodnotami. Dopředu jej žene mantra, kterou mu předal jeho dědeček a která je přítomná ve všem, co dělá na hřišti i mimo něj.

Sportovec Nike: Carlos Alcaraz

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Sportovec Nike: Carlos Alcaraz

Původně zveřejněno: 18. listopadu 2024

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