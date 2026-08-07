Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen je jak z jiné planety. Díky pozoruhodným úspěchům, kterých dosáhl v nízkém věku, se stal významnou osobností ve světě atletiky.

Poslední aktualizace: 7. srpna 2026
Doba čtení 2 min
Sportovec Nike: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen

Disciplína: Běžec na střední a dlouhé tratě
Státní příslušnost: norská
Datum narození: 19. září 2000

„Pokud chcete být lepší než ostatní, musíte se chovat, jako byste byli lepší než ostatní.“

Jakob a jeho bratři Henrik a Filip jsou elitou v běžeckém světě. Jakob překonává rekordy, kraluje běhu na 1500 m a dokázal zaběhnout 3218 m pod 8 minut. Takovému výkonu se na světě vyrovná jen jeden jediný běžec.

Sportovec Nike: Jakob Ingebrigtsen

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Sportovec Nike: Jakob Ingebrigtsen

Členství Nike

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Původně zveřejněno: 18. listopadu 2024

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