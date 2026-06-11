Sportovkyně Nike: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
Boxerka Cindy Ngamba nerozdává rány jen kvůli medailím. Jako hrdá členka uprchlické komunity jde neúnavně za svými sny. Nejenom pro sebe, ale i pro všechny, které zastupuje.
Poslední aktualizace: 11. června 2026
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Cindy Ngamba
Disciplína: box
Země původu: Kamerun
Datum narození: 7. 9. 1998
„Box je moje rodina, můj nejlepší přítel, můj sourozenec, můj partner. V ringu je člověk sám, nemůže se schovat. Musíš být svým vlastním trenérem.“
Pochybnosti jsou pro Cindy hnací silou. Vrací údery skeptikům a mění pochybnosti ve svou sílu v ringu. Tam je to jen o ní – žádné schovávání, jen ze sebe vydává všechno v každé vteřině každého zápasu.
Olympijská nadace pro uprchlíky
Nike věří v sílu sportu, která posouvá svět kupředu. Spolupracuje s olympijskou nadací pro uprchlíky a pomáhá podporovat sportovce, kteří byli nucení opustit svoji zemi.