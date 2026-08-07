India Sardjoe

Rok 2022 byl rokem, kdy B-Girl India nastolila novou definici breakdance. Během šesti měsíců změnila B-Girl India pravidla hry a v pouhých 15 letech vyhrála Mistrovství Nizozemska, Evropy i světa. A to byl teprve začátek.

Poslední aktualizace: 7. srpna 2026
Doba čtení 2 min
Sportovkyně Nike: India Sardjoe

India Sardjoe

Disciplína: breakdance
Státní příslušnost: holandská
Narozená: 19. 5. 2006

„Vyhrávám, abych se vyvíjela. Tak se vyrovnávám se svými pády i úspěchy. Tvrdá dřina se vyplácí.“

Statečnost provází každý Indiin zvrat – jako jediná dívka v chlapeckém fotbalovém týmu se musela v mládí naučit stát si za svým a tahle nebojácnost jí vydržela až dodnes. Na vlastní nebezpečí si i ty můžeš vyzkoušet její dovednosti.

Sportovkyně Nike: India Sardjoe

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Sportovkyně Nike: India Sardjoe

Původně zveřejněno: 18. listopadu 2024

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