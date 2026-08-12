Abbigliamento da corsa per l'inverno

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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Scarpa impermeabile da running su strada – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Scarpa impermeabile da running su strada – Uomo
29% di sconto
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Tights da running Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Tights da running Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 135
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Scarpa impermeabile da trail running – Donna
Materiali riciclati
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Scarpa impermeabile da trail running – Donna
29% di sconto
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Smanicato da running – Donna
Materiali riciclati
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Smanicato da running – Donna
29% di sconto
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Scarpa impermeabile da trail running – Uomo
Best seller
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Scarpa impermeabile da trail running – Uomo
29% di sconto
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Scarpa impermeabile da running su strada – Donna
Materiali riciclati
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Scarpa impermeabile da running su strada – Donna
29% di sconto
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Scarpa per campi indoor/cemento – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Omni Multi-Court
Scarpa per campi indoor/cemento – Ragazzo/a
29% di sconto
Nike
Nike Maglia a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike
Maglia a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 52
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Giacca da running - Donna
Materiali riciclati
Nike Storm-FIT Swift
Giacca da running - Donna
CHF 160
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantaloni da running Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Pantaloni da running Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 135
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings – Ragazza
Best seller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings – Ragazza
CHF 42
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Giacca da running Aerogami Storm-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Giacca da running Aerogami Storm-FIT – Uomo
CHF 259.95
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Scarpa – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Omni Multi-Court
Scarpa – Bambino/a
CHF 52

Abbigliamento da running per l'inverno: insegui i tuoi sogni

Il tuo programma di allenamento non svanisce con l'arrivo del freddo: ecco perché abbiamo creato il nostro abbigliamento da corsa per l'inverno. Dalle scarpe impermeabili ai comodi capi base, fino alle giacche protettive, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per correre in qualsiasi condizione climatica. Cerca gli articoli con colori a contrasto e dettagli riflettenti, per rimanere visibile nelle giornate di pioggia e nebbia o in caso di scarsa illuminazione.


Per sentirti sicura, parti dal basso con un paio di scarpe da running invernali Nike. Scopri le tomaie impermeabili, ideate per mantenere i piedi asciutti e protetti più a lungo, e gli inserti alle caviglie in materiali ingegnerizzati per allontanare gocce d'acqua, schizzi di fango e detriti. Le suole in gomma con texture leggera forniscono poi la resistenza necessaria per correre sulle superfici dure. Se ami correre in campagna, cerca i modelli realizzati appositamente per il trail running: la struttura di trazione generativa offre un'aderenza eccezionale sui terreni sconnessi.


Indossare più strati è indispensabile per affrontare le giornate fredde in pieno comfort: per questo tra i nostri capi d'abbigliamento da corsa per l'inverno trovi tanti confortevoli capi base. La vestibilità curata in ogni particolare dona un tocco minimale alla silhouette, mentre l'eccellente elasticità delle fibre ti consente di muoverti liberamente in ogni direzione. Quando i muscoli cominciano a riscaldarsi, lo speciale tessuto Nike Dri-FIT allontana il sudore facendolo asciugare velocemente. Per un maggiore isolamento alle basse temperature, cerca i materiali in misto lana.


Per completare la tua collezione di capi d'abbigliamento da running invernali non può mancare una giacca resistente all'acqua. Esplora gli articoli più leggeri, ideati per offrirti la copertura che desideri senza appesantirti, dotati di cappuccio regolabile per la massima protezione in caso di condizioni meteo inclementi. Inoltre, i dettagli di ventilazione posizionati strategicamente favoriscono una maggiore circolazione dell'aria nei punti indispensabili. E se spunta il sole, hai la possibilità di ripiegare la giacca per trasportarla in tutta semplicità.