Abbigliamento da running per l'inverno: insegui i tuoi sogni
Il tuo programma di allenamento non svanisce con l'arrivo del freddo: ecco perché abbiamo creato il nostro abbigliamento da corsa per l'inverno. Dalle scarpe impermeabili ai comodi capi base, fino alle giacche protettive, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per correre in qualsiasi condizione climatica. Cerca gli articoli con colori a contrasto e dettagli riflettenti, per rimanere visibile nelle giornate di pioggia e nebbia o in caso di scarsa illuminazione.
Per sentirti sicura, parti dal basso con un paio di scarpe da running invernali Nike. Scopri le tomaie impermeabili, ideate per mantenere i piedi asciutti e protetti più a lungo, e gli inserti alle caviglie in materiali ingegnerizzati per allontanare gocce d'acqua, schizzi di fango e detriti. Le suole in gomma con texture leggera forniscono poi la resistenza necessaria per correre sulle superfici dure. Se ami correre in campagna, cerca i modelli realizzati appositamente per il trail running: la struttura di trazione generativa offre un'aderenza eccezionale sui terreni sconnessi.
Indossare più strati è indispensabile per affrontare le giornate fredde in pieno comfort: per questo tra i nostri capi d'abbigliamento da corsa per l'inverno trovi tanti confortevoli capi base. La vestibilità curata in ogni particolare dona un tocco minimale alla silhouette, mentre l'eccellente elasticità delle fibre ti consente di muoverti liberamente in ogni direzione. Quando i muscoli cominciano a riscaldarsi, lo speciale tessuto Nike Dri-FIT allontana il sudore facendolo asciugare velocemente. Per un maggiore isolamento alle basse temperature, cerca i materiali in misto lana.
Per completare la tua collezione di capi d'abbigliamento da running invernali non può mancare una giacca resistente all'acqua. Esplora gli articoli più leggeri, ideati per offrirti la copertura che desideri senza appesantirti, dotati di cappuccio regolabile per la massima protezione in caso di condizioni meteo inclementi. Inoltre, i dettagli di ventilazione posizionati strategicamente favoriscono una maggiore circolazione dell'aria nei punti indispensabili. E se spunta il sole, hai la possibilità di ripiegare la giacca per trasportarla in tutta semplicità.