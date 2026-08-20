Abbigliamento da palestra per l'inverno

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Nike Unlimited
Nike Unlimited Giacca versatile con cappuccio Repel – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Giacca versatile con cappuccio Repel – Uomo
CHF 110
Nike Pro
Nike Pro Maglia da fitness aderente a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia da fitness aderente a manica lunga Dri-FIT – Uomo
CHF 50
Nike Pro
Nike Pro Maglia da fitness aderente senza maniche Dri-FIT – Uomo
Best seller
Nike Pro
Maglia da fitness aderente senza maniche Dri-FIT – Uomo
CHF 42
Nike Therma
Nike Therma Pantaloni fitness con bordo aperto Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Therma
Pantaloni fitness con bordo aperto Therma-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Donna
Materiali riciclati
Nike Therma-FIT One
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Donna
29% di sconto
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Scarpa per campi indoor/cemento – Ragazzo/a
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Nike Omni Multi-Court
Scarpa per campi indoor/cemento – Ragazzo/a
29% di sconto
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Tights – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro Warm
Tights – Uomo
20% di sconto
Nike Therma
Nike Therma Pantaloni fitness affusolati Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Therma
Pantaloni fitness affusolati Therma-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Felpa ad alte prestazioni con cappuccio e zip a tutta lunghezza Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary Fleece
Felpa ad alte prestazioni con cappuccio e zip a tutta lunghezza Dri-FIT UV – Uomo
30% di sconto
Nike Therma
Nike Therma Maglia fitness con zip a tutta lunghezza Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Therma
Maglia fitness con zip a tutta lunghezza Therma-FIT – Uomo
CHF 85
Nike Pro
Nike Pro Maglia da fitness a manica lunga con collo a lupetto Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia da fitness a manica lunga con collo a lupetto Dri-FIT – Uomo
CHF 50
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Tights – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro Dri-FIT
Tights – Uomo
CHF 50
Nike Pro
Nike Pro Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
CHF 50
Nike Unlimited
Nike Unlimited Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
CHF 145
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Maglia a girocollo ad alte prestazioni Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary Fleece
Maglia a girocollo ad alte prestazioni Dri-FIT UV – Uomo
CHF 80
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings – Ragazza
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Nike Pro Dri-FIT
Leggings – Ragazza
CHF 42
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Scarpa – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Omni Multi-Court
Scarpa – Bambino/a
CHF 52
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Pantaloni jogger Therma-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Multi Stain Repel
Pantaloni jogger Therma-FIT – Ragazzo/a
CHF 52
Nike Tech Grip
Nike Tech Grip Guanti da training 3.0 in maglia – Kids
Nike Tech Grip
Guanti da training 3.0 in maglia – Kids
CHF 20
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Calze da training di media lunghezza (6 paia)
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Nike Everyday Cushioned
Calze da training di media lunghezza (6 paia)
CHF 30
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Calze da training di media lunghezza (3 paia)
Best seller
Nike Everyday Lightweight
Calze da training di media lunghezza (3 paia)
CHF 17
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Calze da training di media lunghezza (3 paia)
Nike Everyday Cushioned
Calze da training di media lunghezza (3 paia)
CHF 17
Nike Cushioned
Nike Cushioned Calze da training di media lunghezza (3 paia)
Nike Cushioned
Calze da training di media lunghezza (3 paia)
CHF 16.95
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Calze da training di media lunghezza (3 paia)
Nike Everyday Plus Cushioned
Calze da training di media lunghezza (3 paia)
CHF 20

Abbigliamento invernale da palestra: riscalda il tuo allenamento

Continua ad allenarti anche quando arriva il freddo, grazie alla nostra collezione di abbigliamento da palestra per l'inverno. Troverai morbide felpe traspiranti con cappuccio e zip integrale, comodi pantaloni jogger in fleece e scarpe invernali resistenti per affrontare gli spostamenti sotto la pioggia. Non dimenticare accessori come guanti, scaldacollo e berretti, oltre naturalmente alle calze ammortizzate con suola spessa in French Terry che proteggono i piedi durante le corse mattutine al freddo.


Rinnova il tuo abbigliamento da palestra per l'inverno con felpe e pantaloni jogger dotati della tecnologia Nike Therma-FIT. Questo tessuto innovativo gestisce la temperatura naturale del corpo per trasmetterti il giusto livello di calore e comfort quando fa più freddo. Il materiale in fleece isolante è morbidissimo, con una texture spazzolata all'interno per un comfort eccezionale. Se ti alleni all'aperto, scegli una giacca leggera con cappuccio e rivestimento idrorepellente per proteggerti da acquazzoni improvvisi. Trovi anche modelli facili da trasportare che si ripongono ordinatamente in una custodia sottile integrata per la massima praticità.


Hai bisogno di strati base ad alte prestazioni per completare il tuo outfit da palestra per l'inverno? Troverai maglie a maniche lunghe e leggings da fitness coordinati in tessuti morbidi ed elasticizzati, che ti aiutano a muoverti in modo naturale. Inoltre, grazie ai materiali traspiranti la pelle rimane fresca e asciutta anche durante gli esercizi ad alta intensità, mentre le cuciture piatte fanno in modo che il capo mantenga una forma ordinata e contribuiscono a prevenire le irritazioni. Desideri versatilità? Le maglie aderenti con orlo allungato possono essere indossate comodamente, sia dentro che fuori dai pantaloni.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli l'abbigliamento da palestra invernale contrassegnato con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.