Come scegliere la migliore giacca da running Nike per l'inverno

Come scegliere la giacca (o lo smanicato) da running Nike ideale per le basse temperature
Guida agli acquisti
Queste giacche da running Nike per le basse temperature offrono uno strato caldo e isolante e ti proteggono dalle precipitazioni.
Se indossi un outfit che ti consente di affrontare il freddo e il maltempo, correre in inverno può essere piacevole. La giacca da running giusta dovrebbe assicurarti il calore di cui hai bisogno, offrendoti al contempo traspirabilità e protezione dagli agenti atmosferici.
Abbina la giacca a scarpe da running impermeabili e accessori invernali, come un paio di guanti e una fascia da running, e avrai tutto quello che ti serve per correre su strade o sentieri, con qualsiasi condizione meteo. Ecco un riepilogo delle migliori giacche e smanicati da running Nike per le basse temperature, più alcune importanti considerazioni per l'acquisto di una nuova giacca da running invernale.
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Le giacche da running Nike ideali per le basse temperature
1. Puffer e giacche isolanti
Giacche puffer e smanicati sono gli strati esterni più isolanti, poiché imbottiti con piumino o materiale sintetico. Nonostante l'isolamento aggiuntivo, questi capi outerwear da running restano leggeri.
Le giacche puffer da running Nike per l'inverno sono realizzate con tecnologia Therma-FIT per migliorare la traspirabilità e massimizzare il calore, senza aggiungere ingombro. Le giacche di questa collezione sono dotate anche di dettagli dal design rifrangente e cappucci packable, oltre a spacchetti con zip. Alcune offrono occhielli elasticizzati per i pollici per una maggiore copertura e un colletto in fleece per una sensazione di comfort.
E se vuoi di più, scegli una giacca con tecnologia Nike Therma-FIT ADV, che utilizza il body-mapping per isolare le aree strategiche del corpo, come il core, mantenendo al contempo la traspirabilità in altre zone, come le ascelle.
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2. Giacche a vento
Le giacche a vento Nike sono strati leggeri e non isolanti. Questo tipo di strato esterno aumenta il calore impedendo al vento di raggiungere il corpo, ed è caratterizzato da una vestibilità rilassata per consentirti di aggiungere facilmente uno strato base o un capo midlayer nelle giornate fredde.
Molti includono una finitura resistente all'acqua, che mantiene la pelle asciutta in caso di pioggia leggera. I dettagli con design rifrangente rendono visibile la giacca quando corri durante l'inverno in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, alcune giacche a vento sono packable, così se hai caldo e vuoi togliere uno strato, puoi riporle nella tasca di una cintura da running o di uno smanicato.
3. Giacche antipioggia
Per proteggerti in caso di pioggia o neve, scegli le giacche antipioggia Nike, che generalmente offrono un tessuto più spesso rispetto alle giacche a vento e una parte esterna completamente impermeabile. Cercane una con tecnologia Nike Storm-FIT ADV per ottenere la massima impermeabilità.
Grazie al cappuccio regolabile con laccetto, puoi personalizzare la vestibilità quando piove. Il profilo con design rifrangente nelle zone strategiche rende visibile la giacca anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre le tasche con zip ti consentono di riporre in tutta sicurezza gli oggetti essenziali.
4. Smanicati da running
Gli smanicati isolano il core mantenendo le braccia libere, il che può essere un buon compromesso se il tuo corpo tende a surriscaldarsi anche quando fa freddo. Questi smanicati da running per l'inverno sono dotati di imbottitura sintetica o in piumino e di un design avanzato per la regolazione del calore.
Inoltre sono anche versatili: se la temperatura scende sotto lo zero, puoi indossarli con una giacca leggera, mentre quando le temperature si aggirano intorno ai 4-10 gradi, puoi abbinarli a uno strato base.
Le caratteristiche più importanti in una giacca da running per le basse temperature
1. Isolamento
L'isolamento è uno degli elementi principali da ricercare in una giacca da running per l'inverno. La quantità di isolamento ideale dipende dal livello di sforzo e dalle condizioni atmosferiche. Se devi affrontare temperature sotto lo zero, ti conviene scegliere una giacca con un isolamento maggiore. Se invece corri con temperature miti, puoi rinunciare all'isolamento e optare per uno strato resistente al vento.
Le giacche puffer forniscono il maggior livello di calore e sono una valida alternativa per le corse invernali o per i runner che soffrono più facilmente il freddo. Se vuoi trovare un equilibrio tra calore a livello del core e traspirabilità, puoi anche optare per uno smanicato isolante.
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2. Traspirabilità
Mentre corri, la frequenza cardiaca aumenta e potresti iniziare a sudare. Se il sudore non evapora e l'umidità rimane sulla pelle, qualsiasi esposizione all'aria fredda o al vento aumenta la tua percezione del freddo.
Cerca giacche da running realizzate in tessuti traspiranti, ad esempio quelle che offrono un'adeguata ventilazione. Caratteristiche come gli spacchetti con zip e gli inserti in mesh consentono una fuoriuscita più efficace del calore corporeo in eccesso.
Le giacche resistenti all'acqua sono più traspiranti rispetto ai modelli impermeabili, ma offrono meno protezione contro l'umidità.
3. Impermeabilità e resistenza al vento
Le giacche da running offrono diversi livelli di protezione dalle condizioni atmosferiche. La maggior parte è resistente all'acqua, ovvero mantiene la pelle asciutta quando la pioggia è debole, ma non se si scatena un temporale. Altri modelli sono completamente impermeabili.
Se ti capita spesso di correre sotto la pioggia o la neve, una giacca da corsa completamente impermeabile è una buona scelta. Alcune giacche da running Nike sono dotate delle tecnologie Storm-FIT e Storm-FIT ADV, che lasciano scivolare l'acqua dalla superficie e proteggono dal vento durante la corsa.
Questi strati esterni offrono protezione dagli agenti atmosferici, ma in genere non hanno proprietà isolanti. Gli strati impermeabili e antivento, ma non isolanti, sono ideali se il tuo corpo tende a surriscaldarsi. Queste giacche da running leggere sono anche versatili, perché ti consentono di aggiungere altri strati inferiori per scaldarti quando le temperature scendono.
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Domande frequenti
Le giacche da running tengono caldo?
Il calore offerto da una giacca da running invernale dipende dal suo livello di isolamento. Una giacca puffer specifica per il running sarà più calda di un capo protettivo come una giacca antipioggia o una giacca a vento. È importante trovare un equilibrio tra calore e traspirabilità per evitare il surriscaldamento, anche a basse temperature. Alcuni runner preferiscono indossare uno strato base termico, un capo midlayer caldo e infine una giacca.
Qual è la giacca ideale per le temperature più rigide?
Per le temperature più basse, scegli una giacca da running isolante. Assicurati di indossare anche guanti caldi e una fascia in fleece o un berretto per proteggere mani e testa dal freddo. Se dovrai affrontare neve o nevischio, puoi aggiungere una giacca impermeabile non foderata sopra il puffer. Per una giornata limpida e ventosa, opta per un capo protettivo antivento.
A quale temperatura bisogna indossare una giacca da running?
A seconda del tuo livello di tolleranza alle basse temperature, può essere una buona idea indossare una giacca da running isolante a una temperatura di zero gradi o inferiore. Se fa più caldo, potrebbero essere sufficienti uno strato base termico e un capo protettivo come una giacca impermeabile o antivento.
Testo a cura di Hannah Singleton