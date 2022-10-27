I migliori leggings Nike per il freddo
Guida all'acquisto
Che tu ti stia preparando per una corsa con temperature gelide o per guardare il tuo programma preferito, questi leggings Nike sono progettati per offrirti il giusto comfort quando fa freddo.
I leggings per il freddo sono un capo essenziale quando le temperature si abbassano: morbidi e confortevoli, puoi indossarli da soli o sotto ad altri indumenti, dai pantaloni da neve alle gonne, per stare ancora più al caldo.
Non importa se ti aspetta una gelida corsa mattutina, una discesa sulle piste da sci o semplicemente un po' di relax sul divano: i leggings Nike per il freddo si prestano a tante attività diverse. Continua a leggere per trovare il paio che fa al caso tuo.
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1.Leggings a vita media Nike Therma-FIT One
Hanno tutte le caratteristiche di un paio di leggings da running caldi e comodi: la tecnologia Nike Therma-FIT, che aiuta a gestire il calore naturale del corpo alle basse temperature, un tessuto robusto e non velato e una vestibilità aderente e avvolgente. Sulla fascia in vita sono inoltre presenti due tasche nascoste per tenere al sicuro gli oggetti indispensabili, come le chiavi o uno smartphone.
2.Tights da running Nike Storm-FIT Phenom Elite
Se ti aspetta una corsa con la pioggia, il vento oppure con le basse temperature, è fondamentale indossare un paio di leggins per il freddo, come i tights da running Nike Storm-FIT Phenom Elite. Questi pantaloni sono in tessuto antivento e idrorepellente e hanno uno speciale design in maglia sul retro delle gambe per offrire maggiore traspirabilità.
Inoltre, è presente un profilo dal design rifrangente su tutta la lunghezza per una maggiore visibilità su strada o sentiero. Ma ricorda: anche se i leggings sono progettati per resistere alle condizioni climatiche avverse, a volte è meglio allenarsi sul tapis roulant.
3.Nike Pro Therma-FIT ADV
Questi pantaloni resistenti offrono una sensazione di sostegno grazie alla morbida fodera interna in fleece, che li rende ideali per il trekking all'aperto quando fa freddo o da indossare sotto ad altri pantaloni per un abbigliamento a strati. Inoltre, sono dotati di tecnologia Therma-FIT, che ti aiuta a restare al caldo quando scendono le temperature.
4.Tights da running Nike Dri-FIT AeroSwift
Per i runner esperti, è fondamentale che i leggings per il freddo siano leggeri e traspiranti. I tights Nike AeroSwift sono progettati per seguire il tuo corpo a ogni falcata, sono dotati di una fascia in vita "Flyvent" traforata, che offre una maggiore traspirabilità, e hanno uno speciale materiale a coste per un raffreddamento più rapido. Ma c'è di più: questi pantaloni resistono alle basse temperature anche grazie a una speciale fodera incorporata e a un tessuto sostenitivo.
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5.Tights da running Nike Dri-FIT Challenger
Con un elastico in vita rivestito e una coulisse esterna per personalizzare la vestibilità, oltre alla tecnologia Dri-FIT per allontanare il sudore, i leggings Nike Dri-FIT Challenger sono ideali sia per gli allenamenti che per l'uso quotidiano. Il tessuto Nike Power offre supporto e isolamento, pur garantendo un'elevata libertà di movimento.
6.Tights da running Nike Repel Challenger
Resta al caldo e all'asciutto grazie ai tights Nike Repel Challenger, anche quando il clima non è dalla tua parte. Ogni paio è realizzato in morbido tessuto idrorepellente, liscio ed elasticizzato, così potrai concentrarti sui chilometri da macinare invece di continuare a risistemare i capi che indossi.
Testo di Julia Sullivan