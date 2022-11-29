I migliori articoli da trekking Nike per l'inverno

Indossare scarpe adeguate è fondamentale per qualsiasi escursione, specialmente se il clima non è ideale. Acquista un paio di scarpe impermeabili comode, che mantengano i piedi asciutti e al riparo dalle intemperie. Proteggendoli dall'umidità, eviterai di averli freddi e bagnati, prevenendo la formazione di vesciche che potrebbero rovinare un'escursione altrimenti piacevole.

Le scarpe da trail Nike sono realizzate con uno strato esterno in GORE-TEX che non lascia entrare l'acqua. Inoltre, in alcuni modelli è presente una ghetta aggiuntiva sul collare per impedire a eventuali detriti di finire nella scarpa. E in qualsiasi scarpa della collezione Nike da trail running troverai un'ammortizzazione di supporto nell'intersuola e una suola che offre trazione e resistenza per un'aderenza perfetta anche sulle superfici più scivolose.

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