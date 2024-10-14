Cosa cercare in un paio di scarpe da running invernali

I pericoli dell'inverno non vanno sottovalutati. Potresti incappare in pozzanghere e tratti ghiacciati, e senza il giusto grip o la trazione ideale il tuo percorso si trasformerebbe in una pista di pattinaggio. Quando confronti i vari modelli da running invernali, cercane uno che abbia una trazione maggiore rispetto a una scarpa estiva per correre su strada. Considera Nike Pegasus 41 GORE-TEX e Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX. Sono entrambe ottime alternative perché realizzate con suola Storm Tread per le superfici bagnate e scivolose, e la suola della seconda offre grip e trazione superiori su qualsiasi terreno.