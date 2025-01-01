Felpe da running con cappuccio: comfort assicurato
Comfort e corsa possono andare di pari passo grazie alle felpe da running Nike. I nostri modelli con e senza cappuccio sono realizzati con materiali di qualità e resistenti, che favoriscono le tue prestazioni. La tecnologia Nike Dri-FIT, ad esempio, allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, lasciando la pelle asciutta fino al traguardo. Il tessuto elasticizzato in misto lana e poliestere presenta un motivo waffle con design a griglia, che garantisce calore e traspirabilità. Se cerchi una sensazione di comfort avvolgente, scegli una felpa con cappuccio in fleece spazzolato di peso medio, che dona al modello un effetto strutturato, oltre a essere morbidissima all'interno e liscia all'esterno.
Anche durante gli allenamenti più intensi, è importante sentirsi a proprio agio. Esplora le nostre felpe da running con cappuccio, spalle scese e maniche ampie dallo stile comodo e informale. I fori per i pollici consentono una maggiore protezione, mantenendo ferme le maniche durante il movimento. In alternativa, scegli un modello con mezza zip dalla vestibilità standard, adatto da indossare anche sotto una giacca. Per la massima versatilità, invece, l'opzione ideale è una felpa con cappuccio e zip integrale, che puoi indossare aperta quando il clima è piacevole o chiusa durante le mattine più fredde. Se preferisci la variante senza zip, orientati su una felpa da running con cappuccio e un'ampia tasca a canguro sul davanti, ideale per tenere le mani al riparo durante il riscaldamento o per portare con te gli oggetti essenziali. La coulisse del cappuccio consente di regolare la copertura, mentre i polsini e gli orli a coste trattengono meglio il calore corporeo.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli una felpa da running contrassegnata con l'etichetta Materiali sostenibili, indica che realizziamo i capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.