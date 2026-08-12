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Felpe oversize da donna con e senza cappuccio

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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
Materiali riciclati
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
CHF 75
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
CHF 110
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa girocollo oversize – Donna
+2
Materiali riciclati
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa girocollo oversize – Donna
CHF 70
Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Felpa pullover corta con cappuccio Nike WNBA – Donna
Team 13 Courtside
Felpa pullover corta con cappuccio Nike WNBA – Donna
CHF 80
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
+2
Materiali riciclati
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
CHF 75
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Top corto oversize con zip a 1/4 – Donna
Ultimi arrivi
Nike Studio Fleece Medium Weight
Top corto oversize con zip a 1/4 – Donna
CHF 85
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Maglia girocollo oversize – Donna
Ultimi arrivi
Nike Studio Fleece Medium Weight
Maglia girocollo oversize – Donna
CHF 75
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Maglia girocollo oversize – Donna
Ultimi arrivi
Nike Studio Fleece Medium Weight
Maglia girocollo oversize – Donna
CHF 80
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Felpa pullover con cappuccio
Nike ACG "Tuff Fleece"
Felpa pullover con cappuccio
CHF 130
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
CHF 115
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca con zip a tutta lunghezza - Donna
Nike Sportswear
Giacca con zip a tutta lunghezza - Donna
CHF 160
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Track jacket oversize – Donna
Ultimi arrivi
Nike Pregame Fleece
Track jacket oversize – Donna
CHF 135
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
Nike Pregame Fleece
Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
CHF 125
Nike Pro
Nike Pro Felpa in fleece con cappuccio Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Felpa in fleece con cappuccio Therma-FIT – Donna
CHF 105
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Top corto oversize con zip a 1/4 – Donna
Ultimi arrivi
Nike Studio Fleece Medium Weight
Top corto oversize con zip a 1/4 – Donna
CHF 75
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Felpa pullover oversize da basket con cappuccio – Donna
Nike Phoenix Fleece
Felpa pullover oversize da basket con cappuccio – Donna
CHF 115
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Felpa pullover con cappuccio – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Felpa pullover con cappuccio – Donna
CHF 105
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Felpa oversize con cappuccio – Donna
Nike Pregame Fleece
Felpa oversize con cappuccio – Donna
CHF 125
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Top corto moderno oversize – Donna
Nike Pregame Fleece
Top corto moderno oversize – Donna
CHF 80
Nike
Nike Felpa da basket Performance con cappuccio e Therma-FIT – Donna
Nike
Felpa da basket Performance con cappuccio e Therma-FIT – Donna
CHF 85
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
CHF 80
Felpa in fleece Nike Studio, peso medio
Felpa in fleece Nike Studio, peso medio Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Felpa in fleece Nike Studio, peso medio
Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
CHF 80
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Maglia con zip a 1/4 Hike Mike – Donna
Jordan Brooklyn Fleece
Maglia con zip a 1/4 Hike Mike – Donna
CHF 80
Inter Phoenix Fleece
Inter Phoenix Fleece Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Donna
Inter Phoenix Fleece
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Donna
CHF 85
Nike Pro
Nike Pro Felpa con cappuccio Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Felpa con cappuccio Therma-FIT – Donna
CHF 110
A'ja Wilson
A'ja Wilson Felpa da basket con cappuccio – Donna
A'ja Wilson
Felpa da basket con cappuccio – Donna
CHF 99.95
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Maglia a girocollo oversize - Donna
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Maglia a girocollo oversize - Donna
29% di sconto

Felpe oversize da donna: il massimo comfort

Scopri la nostra collezione di comode felpe oversize da donna, realizzate in tessuti morbidissimi. Che si tratti di relax a casa o di allenamento, le nostre silhouette ampie e i tessuti leggeri ti faranno sentire sempre a tuo agio.


Gli outfit a strati sono immancabili quando desideri un abbigliamento comodo: le nostre felpe oversize da donna sono pensate proprio per questo. I modelli girocollo con spalle scese e maniche ampie sono ideali da abbinare ai top, mentre i capi con finiture a costine aggiungono un tocco strutturato. Trova il design in linea con il tuo stile, tra le grafiche Nike accattivanti o l'iconico logo Swoosh.


Una felpa con cappuccio non può dirsi completa se non offre anche il massimo della morbidezza. Cerca le nostre felpe girocollo larghe da donna realizzate in fleece, oppure punta sulle versioni con cappuccio e zip in comodo tessuto French Terry. Hai bisogno di più calore? Scegli i capi con coulisse e tasca a marsupio per tenere al riparo anche le mani.