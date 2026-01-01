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Felpe bianche con e senza cappuccio

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Nike Club
Nike Club Maglia a girocollo in fleece – Uomo
Nike Club
Maglia a girocollo in fleece – Uomo
CHF 70
Nike Club
Nike Club Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
Nike Club
Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
CHF 75
Nike Club
Nike Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
Nike Club
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
CHF 80
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Felpa pullover oversize da basket con cappuccio – Donna
Nike Phoenix Fleece
Felpa pullover oversize da basket con cappuccio – Donna
CHF 115
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
CHF 135
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa pullover con cappuccio – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Uomo
CHF 94.95
Nike Tech
Nike Tech Giacca Windrunner in fleece a blocchi di colore con zip a tutta lunghezza – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech
Giacca Windrunner in fleece a blocchi di colore con zip a tutta lunghezza – Uomo
CHF 150
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio
CHF 75
Nike Tech
Nike Tech Felpa pullover con cappuccio in fleece – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech
Felpa pullover con cappuccio in fleece – Uomo
CHF 160
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa – Ragazzo/a
CHF 45
Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech
Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
CHF 135
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Maglia da tennis a girocollo – Donna
NikeCourt Collection
Maglia da tennis a girocollo – Donna
CHF 94.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top a manica lunga con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Top a manica lunga con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
CHF 52
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Felpa pullover da tennis in French Terry con cappuccio Dri-FIT – Uomo
NikeCourt Heritage
Felpa pullover da tennis in French Terry con cappuccio Dri-FIT – Uomo
CHF 99.95
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa a girocollo Realtree – Donna
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa a girocollo Realtree – Donna
CHF 75
Nike Velocity
Nike Velocity Felpa da golf con cappuccio Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Velocity
Felpa da golf con cappuccio Therma-FIT – Uomo
CHF 85
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Polo loose fit – Donna
Nike Pregame Fleece
Polo loose fit – Donna
CHF 94.95
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Canotta – Donna
Nike Sportswear Chill Terry
Canotta – Donna
CHF 52
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Felpa oversize con cappuccio – Donna
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Felpa oversize con cappuccio – Donna
CHF 80
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa pullover Festival con cappuccio e tie-dye – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa pullover Festival con cappuccio e tie-dye – Uomo
CHF 94.95
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa corta con cappuccio e zip a tutta lunghezza Realtree Mod Crop – Donna
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa corta con cappuccio e zip a tutta lunghezza Realtree Mod Crop – Donna
CHF 94.95
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Felpa pullover da basket con cappuccio in tessuto spazzolato Therma-FIT – Uomo
Nike Standard Issue
Felpa pullover da basket con cappuccio in tessuto spazzolato Therma-FIT – Uomo
CHF 94.95

Felpe bianche: pensate per l'allenamento

Resta al caldo mentre superi i tuoi limiti, in una felpa bianca con o senza cappuccio della nostra linea di abbigliamento: trovi anche modelli con zip per adattare il tuo outfit alle condizioni atmosferiche. Quando le temperature scendono, scegli una felpa bianca Nike senza cerniera dal design isolante. Cerca i modelli dotati di pratiche tasche, così potrai tenere a portata di mano i tuoi oggetti essenziali. Mentre il fondo e i polsini elastici aiutano a trattenere il calore del corpo.


Progettiamo le felpe bianche tinta unita in una gamma di fit e lunghezze per soddisfare le tue preferenze. Le silhouette leggere e aerodinamiche sono l'opzione ideale per le sessioni di allenamento all'aperto e le corse mattutine. Quando è il momento di rilassarsi, i modelli morbidi in comodo tessuto fleece sono la scelta perfetta. Cerchi un abbigliamento sportivo che non rinunci allo stile? Scegli una felpa bianca corta.


Noi di Nike crediamo che i giovani atleti e atlete meritino di affinare le loro abilità con capi di alta qualità. Per questo progettiamo le nostre felpe bianche per bambini e ragazzi con gli stessi materiali di qualità professionale della linea da adulti. Trovi tessuti in misto cotone che lasciano respirare la pelle, elasticità aggiuntiva per facilitare i movimenti in ogni direzione e fodere in mesh traspirante che favoriscono la circolazione dell'aria. Naturalmente, non può mancare il nostro iconico Swoosh Nike per un tocco premium.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli una felpa bianca con o senza cappuccio contrassegnata dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.