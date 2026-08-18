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Donna Basketball Abbigliamento

Nike Crossover
Nike Crossover Shorts da basket 13 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Crossover
Shorts da basket 13 cm Dri-FIT – Donna
CHF 64.95
Nike Essential
Nike Essential Shorts da basket in mesh Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Essential
Shorts da basket in mesh Dri-FIT – Donna
CHF 40
WNBA Legends
WNBA Legends Shorts da basket Nike in fleece
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CHF 80
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Shorts Diamond
Materiali riciclati
Jordan Dri-FIT Sport
Shorts Diamond
CHF 60
"SABRINA 4 OFFRE IL MEGLIO IN TERMINI DI LEGGEREZZA E RESISTENZA."
"SABRINA 4 OFFRE IL MEGLIO IN TERMINI DI LEGGEREZZA E RESISTENZA."
– Sabrina Ionescu
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts in mesh - Donna
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Shorts in mesh - Donna
CHF 45
WNBA Legends
WNBA Legends Pantaloni da basket in tessuto Nike
Materiali riciclati
WNBA Legends
Pantaloni da basket in tessuto Nike
CHF 115
Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (destra) – Donna
Jordan Sport
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CHF 57
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th T-shirt Nike WNBA
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CHF 70
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Diamond 10 cm – Donna
CHF 57
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Diamond 10 cm – Donna
CHF 57
Jordan Sport
Jordan Sport T-shirt con grafica Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
T-shirt con grafica Dri-FIT – Donna
CHF 45
Sabrina
Sabrina T-shirt da basket Nike Dri-FIT
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Sabrina
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Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
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CHF 57
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts 13 cm - Donna
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CHF 45
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Felpa pullover oversize da basket con cappuccio – Donna
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CHF 115
Nike
Nike Felpa da basket Performance con cappuccio e Therma-FIT – Donna
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CHF 85
Nike Essential
Nike Essential Shorts da basket in mesh Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Essential
Shorts da basket in mesh Dri-FIT – Donna
CHF 40
Jordan Sport
Jordan Sport Top con stampa Dri-FIT – Donna
Jordan Sport
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CHF 52
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts a vita alta con stampa 13 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
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CHF 52
WNBA Legends
WNBA Legends Giacca leggera da basket Nike
Materiali riciclati
WNBA Legends
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CHF 115
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Maglia a girocollo in fleece
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Maglia a girocollo in fleece
CHF 85
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT
Materiali riciclati
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT
CHF 110
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT
Materiali riciclati
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT
CHF 110
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT
Materiali riciclati
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT
CHF 110