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Completi e abbigliamento da basket

(271)
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Shorts da basket 13 cm in mesh – Uomo
Ultimi arrivi
Ja Standard Issue
Shorts da basket 13 cm in mesh – Uomo
CHF 70
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Diamond 10 cm – Donna
CHF 57
Jordan Sport
Jordan Sport T-shirt con grafica Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
T-shirt con grafica Dri-FIT – Donna
CHF 45
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
San Antonio Spurs Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
"SABRINA 4 OFFRE IL MEGLIO IN TERMINI DI LEGGEREZZA E RESISTENZA."
"SABRINA 4 OFFRE IL MEGLIO IN TERMINI DI LEGGEREZZA E RESISTENZA."
– Sabrina Ionescu
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman Shorts Jordan Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Shorts Jordan Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 80
Sabrina
Sabrina T-shirt da basket Nike Dri-FIT
Ultimi arrivi
Sabrina
T-shirt da basket Nike Dri-FIT
CHF 52
Nike Crossover
Nike Crossover Shorts da basket 13 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Crossover
Shorts da basket 13 cm Dri-FIT – Donna
CHF 64.95
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama" Maglia Nike Dri-FIT Swingman NBA
Materiali riciclati
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
Maglia Nike Dri-FIT Swingman NBA
CHF 120
Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
Dallas Mavericks
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
WNBA Legends
WNBA Legends Pantaloni da basket in tessuto Nike
Materiali riciclati
WNBA Legends
Pantaloni da basket in tessuto Nike
CHF 115
LeBron "Heat Wave"
LeBron "Heat Wave" T-shirt da basket – Uomo
LeBron "Heat Wave"
T-shirt da basket – Uomo
CHF 57
DNA Nike
DNA Nike Shorts da basket 13 cm – Ragazzo/a
Best seller
DNA Nike
Shorts da basket 13 cm – Ragazzo/a
CHF 45
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Nike Essential
Nike Essential Shorts da basket in mesh Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Essential
Shorts da basket in mesh Dri-FIT – Donna
CHF 40
Chicago Bulls Essential
Chicago Bulls Essential T-shirt Nike NBA – Uomo
Chicago Bulls Essential
T-shirt Nike NBA – Uomo
CHF 40
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Shorts da basket 28 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike DNA Academy
Shorts da basket 28 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Denver Nuggets Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Kobe "Lunar New Year"
Kobe "Lunar New Year" Pantaloni Nike Windrunner – Uomo
Materiali riciclati
Kobe "Lunar New Year"
Pantaloni Nike Windrunner – Uomo
CHF 150
Team 31 Club
Team 31 Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Team 31 Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Shorts da basket 20 cm in fleece French Terry con Dri-FIT – Uomo
Ultimi arrivi
Nike Standard Issue
Shorts da basket 20 cm in fleece French Terry con Dri-FIT – Uomo
CHF 80
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Ultimi arrivi
Chicago Bulls Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Nike
Nike Felpa da basket con cappuccio Dri-FIT – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike
Felpa da basket con cappuccio Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 64.95
Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (destra) – Donna
Jordan Sport
Tights da basket a vita alta e gamba singola (destra) – Donna
CHF 57
Kobe "Lunar New Year"
Kobe "Lunar New Year" Giacca Nike Windrunner
Materiali riciclati
Kobe "Lunar New Year"
Giacca Nike Windrunner
CHF 230
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantaloni da basket Therma-FIT, in tessuto spazzolato e con orlo aperto – Uomo
Materiali riciclati
Nike Standard Issue
Pantaloni da basket Therma-FIT, in tessuto spazzolato e con orlo aperto – Uomo
CHF 105
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
New York Knicks Courtside
Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
CHF 94.95
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Golden State Warriors Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Chicago Bulls Club
Chicago Bulls Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Chicago Bulls Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts in mesh - Donna
Jordan Sport
Shorts in mesh - Donna
CHF 45
Jordan Sport
Jordan Sport Bra Jumpman con imbottitura a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Bra Jumpman con imbottitura a sostegno medio – Donna
CHF 50
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Tuta sportiva Club Peak Nike NBA – Uomo
Materiali riciclati
Los Angeles Lakers City Edition
Tuta sportiva Club Peak Nike NBA – Uomo
CHF 150
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th T-shirt Nike WNBA
Nike WNBA 30th
T-shirt Nike WNBA
CHF 70
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Diamond 10 cm – Donna
CHF 57
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
Los Angeles Lakers Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
Kobe
Kobe Shorts da basket – Uomo
Materiali riciclati
Kobe
Shorts da basket – Uomo
CHF 115
San Antonio Spurs Essential
San Antonio Spurs Essential T-shirt Nike NBA – Uomo
San Antonio Spurs Essential
T-shirt Nike NBA – Uomo
CHF 40
WNBA Legends
WNBA Legends Shorts da basket Nike in fleece
WNBA Legends
Shorts da basket Nike in fleece
CHF 80
Kobe
Kobe Shorts da basket Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Kobe
Shorts da basket Dri-FIT – Uomo
CHF 70
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA
Materiali riciclati
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA
CHF 120
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
Materiali riciclati
Boston Celtics Statement Edition
Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
CHF 120
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
Boston Celtics Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Maglia da basket da allenamento in mesh – Uomo
Materiali riciclati
Nike Standard Issue
Maglia da basket da allenamento in mesh – Uomo
CHF 52
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Pantaloni jogger in Club Fleece Nike NBA – Uomo
Boston Celtics Courtside
Pantaloni jogger in Club Fleece Nike NBA – Uomo
CHF 94.95
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Maglia Nike Dri-FIT ADV Authentic NBA – Uomo
Materiali riciclati
Los Angeles Lakers Association Edition
Maglia Nike Dri-FIT ADV Authentic NBA – Uomo
CHF 230
Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
Jordan Sport
Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
CHF 57
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA – Uomo
Materiali riciclati
Milwaukee Bucks Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA – Uomo
CHF 80
Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (destra) – Donna
Jordan Sport
Tights da basket a vita alta e gamba singola (destra) – Donna
CHF 57
Kobe "Lunar New Year"
Kobe "Lunar New Year" Giacca Nike Windrunner
Materiali riciclati
Kobe "Lunar New Year"
Giacca Nike Windrunner
CHF 230
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantaloni da basket Therma-FIT, in tessuto spazzolato e con orlo aperto – Uomo
Materiali riciclati
Nike Standard Issue
Pantaloni da basket Therma-FIT, in tessuto spazzolato e con orlo aperto – Uomo
CHF 105
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
New York Knicks Courtside
Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
CHF 94.95
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Golden State Warriors Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Chicago Bulls Club
Chicago Bulls Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Chicago Bulls Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts in mesh - Donna
Jordan Sport
Shorts in mesh - Donna
CHF 45
Jordan Sport
Jordan Sport Bra Jumpman con imbottitura a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Bra Jumpman con imbottitura a sostegno medio – Donna
CHF 50
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Tuta sportiva Club Peak Nike NBA – Uomo
Materiali riciclati
Los Angeles Lakers City Edition
Tuta sportiva Club Peak Nike NBA – Uomo
CHF 150
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th T-shirt Nike WNBA
Nike WNBA 30th
T-shirt Nike WNBA
CHF 70
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Diamond 10 cm – Donna
CHF 57
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
Los Angeles Lakers Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
Kobe
Kobe Shorts da basket – Uomo
Materiali riciclati
Kobe
Shorts da basket – Uomo
CHF 115
San Antonio Spurs Essential
San Antonio Spurs Essential T-shirt Nike NBA – Uomo
San Antonio Spurs Essential
T-shirt Nike NBA – Uomo
CHF 40
WNBA Legends
WNBA Legends Shorts da basket Nike in fleece
WNBA Legends
Shorts da basket Nike in fleece
CHF 80
Kobe
Kobe Shorts da basket Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Kobe
Shorts da basket Dri-FIT – Uomo
CHF 70
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA
Materiali riciclati
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA
CHF 120
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
Materiali riciclati
Boston Celtics Statement Edition
Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
CHF 120
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
Boston Celtics Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Maglia da basket da allenamento in mesh – Uomo
Materiali riciclati
Nike Standard Issue
Maglia da basket da allenamento in mesh – Uomo
CHF 52
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Pantaloni jogger in Club Fleece Nike NBA – Uomo
Boston Celtics Courtside
Pantaloni jogger in Club Fleece Nike NBA – Uomo
CHF 94.95
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Maglia Nike Dri-FIT ADV Authentic NBA – Uomo
Materiali riciclati
Los Angeles Lakers Association Edition
Maglia Nike Dri-FIT ADV Authentic NBA – Uomo
CHF 230
Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
Jordan Sport
Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
CHF 57
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA – Uomo
Materiali riciclati
Milwaukee Bucks Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA – Uomo
CHF 80
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Completi da basket: per giocare sempre al top

Dai il meglio di te in campo con un abbigliamento e completi da basket che ti facciano sentire al livello dei professionisti. Nike offre una gamma di leggings e shorts high-tech per uomini e donne, che donano il massimo sostegno, comfort e flessibilità. Cerca i top Dri-FIT che allontanano il sudore e lo fanno asciugare rapidamente, scegliendo tra T-shirt, maglie e canotte aderenti o dal taglio comodo con grafiche ispirate al gioco. Oppure puoi puntare su modelli semplici o capi più performanti, sempre accompagnati dall'iconico Swoosh.

Il comfort è fondamentale quando sei in campo, ma è altrettanto importante anche fuori. Indossa i nostri pantaloni foderati in fleece e le felpe con cappuccio abbinate, progettati per darti il massimo comfort e calore prima o dopo l'allenamento. Scopri divise da basket di qualità professionale nei colori dei tuoi giocatori del cuore, così da poter rappresentare la tua squadra con orgoglio.

I giovani in erba dell'NBA ameranno i nostri completi da basket per bambini, che si tratti di kit per aiutarli ad affinare le loro abilità o di T-shirt grafiche e abbigliamento informale, ispirato agli atleti preferiti. E non dimenticare i morbidissimi capi da basket per neonati, pensati per futuri giocatori e fan sfegatati.