Come lavare e prendersi cura di un bra

Come lavare e prenderti cura del tuo bra
Cura dei prodotti
Segui questi cinque semplici consigli per eliminare oli, sudore e odori sgradevoli e prolungare la durata del tuo bra.
Forniture
- Shampoo o detersivo per lavatrice
- Additivo per tessuti
- Acqua fredda
Strumenti
- Vaschetta o lavello
- Sacchetto portabiancheria o retina salvabucato
- Lavatrice (opzionale)
Cinque passaggi per lavare e prenderti cura correttamente di un bra
Il bra ti fornisce il sostegno essenziale per correre, saltare e muoverti rapidamente senza distrazioni.Tuttavia, mentre affronti i tuoi obiettivi di fitness, ogni allenamento lascia il tuo bra intriso di sudore e con la necessità di un buon lavaggio.
Come accade per altri capi sportivi pensati per migliorare le prestazioni, anche il bra richiede una cura particolare.Se vuoi che continui a fornirti il supporto e il sostegno delle prime volte, devi sapere come lavarlo correttamente.
Segui questi consigli per prolungare la durata del bra e mantenerlo pulito e fresco.
1. Lava il bra dopo ogni utilizzo
Lava il bra dopo ogni allenamento: anche se non ha un cattivo odore, è comunque meglio lavarlo dopo ogni utilizzo.
Gettare il bra in un cassetto provoca l'accumulo di batteri, funghi e lieviti all'interno delle fibre.Inoltre la zona sotto il seno è particolarmente soggetta a infezioni da lieviti.Se non lavi il bra con regolarità, potresti anche sviluppare un'eruzione cutanea, acne, contrarre un'infezione batterica o avvertire irritazione ai capezzoli.
Quindi, togli il bra subito dopo l'allenamento e lavalo immediatamente, oppure appendilo e lascialo asciugare all'aria fino al giorno in cui lo laverai.
2. Lava il bra a mano o in un sacchetto portabiancheria
Il lavaggio a mano è il modo migliore per prolungare la durata del tuo bra.Inoltre, è più ecologico di un lavaggio in lavatrice.
Evita di utilizzare detergenti normali e scegli invece un sapone per le mani o uno shampoo delicati, o un detergente per capi delicati.Con i lavaggi a mano, può essere difficile risciacquare i detergenti normali dagli indumenti, i residui di detersivo infatti si accumulano tra le fibre del bra attirando gli odori.
Ti consigliamo di immergere il bra in acqua saponata per circa 20-30 minuti e di strofinare delicatamente il tessuto con le mani.Quando hai terminato, svuota il lavello e riempilo con acqua fredda, risciacquando tutto il sapone.
Se lavi il bra in lavatrice, segui questa procedura:
- Allaccia le chiusure del bra.
- Se il bra ha le imbottiture rimovibili, toglile e lavale a mano.
- Colloca il bra in un sacchetto portabiancheria (o in una retina salvabucato), soprattutto se lo lavi in lavatrice con altri capi.
- Segui le istruzioni di lavaggio sull'etichetta.Se non c'è l'etichetta, scegli un ciclo delicato con acqua tiepida o calda.
- Usa un detergente normale o adatto ai tessuti ad alte prestazioni.Evita di utilizzare troppo detergente.
Lavando il bra in un sacchetto portabiancheria in rete, separandolo quindi dagli altri capi, aumenterai la protezione del tessuto.
3. Sostituisci l'ammorbidente con un additivo per tessuti
I capi sintetici traspiranti, come Nike Dri-FIT, sono perfetti per mantenere la pelle fresca, asciutta e confortevole, ma non sono adatti all'uso dell'ammorbidente.
Gli ammorbidenti per tessuto ostruiscono le fibre del bra, e sudore e sporcizia non vengono rimossi, ma restano intrappolati.Inoltre, l'ammorbidente non consente al tessuto di svolgere la sua funzione e cioè garantire la traspirabilità e rimuovere l'umidità dalla pelle.
Evita gli ammorbidenti o i foglietti ammorbidenti per asciugatrice. Scegli invece un additivo per tessuti specifico per capi ad alte prestazioni.
4. Stendi orizzontalmente il bra per farlo asciugare
Evita l'asciugatrice, soprattutto a temperature elevate.L'asciugatrice può allentare il tessuto e l'elastico del tuo bra, diminuendone il sostegno e modificandone addirittura la vestibilità.Per fortuna, i bra sono progettati per asciugarsi rapidamente.
Lasciali asciugare all'aria, su un tavolo o su una superficie piana posizionandoli sopra un asciugamano.Oppure, appendili su uno stendino.
Evita di appendere il bra per le spalline, dato che potrebbero allungarsi.
5. Sostituisci il bra usurato
Anche con una cura adeguata, il bra si usurerà nel corso tempo e ti offrirà minor sostegno quando ti alleni.Tieni d'occhio i segnali che indicano che è il momento di sostituire il tuo vecchio bra, ad esempio:
- La fascia si è allentata e non fornisce sostegno a sufficienza.
- La fascia scivola o il bra tende a salire quando sollevi le braccia.
- In alcune zone si sono formati dei pelucchi o il tessuto è rovinato.
- La fascia o le spalline provocano irritazione.
- Il reggiseno è macchiato o ha un cattivo odore anche dopo il lavaggio.
Prendendoti cura del tuo bra in modo corretto, puoi aspettarti di indossarlo regolarmente per circa un anno.Quando è il momento di acquistare un nuovo bra, assicurati che garantisca la vestibilità e il supporto adeguati, e scegli i materiali che manterranno la pelle fresca e asciutta.