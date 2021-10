Come lavare e prendersi cura di un bra

I capi sintetici traspiranti, come Nike Dri-FIT , sono perfetti per mantenere la pelle fresca, asciutta e confortevole, ma non sono adatti all'uso dell'ammorbidente.

Gli ammorbidenti per tessuto ostruiscono le fibre del bra, e sudore e sporcizia non vengono rimossi, ma restano intrappolati.Inoltre, l'ammorbidente non consente al tessuto di svolgere la sua funzione e cioè garantire la traspirabilità e rimuovere l'umidità dalla pelle.

Evita gli ammorbidenti o i foglietti ammorbidenti per asciugatrice. Scegli invece un additivo per tessuti specifico per capi ad alte prestazioni.