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Pantaloncini NBA da basket

San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
San Antonio Spurs Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
DNA Nike
DNA Nike Shorts da basket 20 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
DNA Nike
Shorts da basket 20 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 57
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Shorts da basket 28 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike DNA Academy
Shorts da basket 28 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Shorts da basket 13 cm in mesh – Uomo
Ultimi arrivi
Ja Standard Issue
Shorts da basket 13 cm in mesh – Uomo
CHF 70
Nike Crossover
Nike Crossover Shorts da basket 13 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Crossover
Shorts da basket 13 cm Dri-FIT – Donna
CHF 64.95
Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
Chicago Bulls Association Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
DNA Nike
DNA Nike Shorts da basket 13 cm – Ragazzo/a
Materiali riciclati
DNA Nike
Shorts da basket 13 cm – Ragazzo/a
CHF 45
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
Dallas Mavericks Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA – Uomo
Materiali riciclati
Milwaukee Bucks Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA – Uomo
CHF 80
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Diamond 10 cm – Donna
CHF 57
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
Los Angeles Lakers Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman Shorts Jordan Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Shorts Jordan Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 80
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Shorts da basket da 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Standard Issue
Shorts da basket da 13 cm – Uomo
CHF 64.95
Ja
Ja Shorts da basket 35,5 cm Nike – Uomo
Ja
Shorts da basket 35,5 cm Nike – Uomo
CHF 115
Kobe
Kobe Shorts da basket – Uomo
Materiali riciclati
Kobe
Shorts da basket – Uomo
CHF 115
Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
Dallas Mavericks
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
Boston Celtics Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
CHF 80
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Shorts Diamond
Materiali riciclati
Jordan Dri-FIT Sport
Shorts Diamond
CHF 60
WNBA Legends
WNBA Legends Shorts da basket Nike in fleece
WNBA Legends
Shorts da basket Nike in fleece
CHF 80
Kobe
Kobe Shorts da basket Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Kobe
Shorts da basket Dri-FIT – Uomo
CHF 70
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Diamond 10 cm – Donna
CHF 57
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts in mesh - Donna
Jordan Sport
Shorts in mesh - Donna
CHF 45
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts 13 cm - Donna
Jordan Sport
Shorts 13 cm - Donna
CHF 45
Ja
Ja Shorts da basket 20 cm Dri-FIT – Uomo
Ultimi arrivi
Ja
Shorts da basket 20 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 57

Pantaloncini da basket: tecnologia da grandi campioni

I pantaloncini da basket Nike sono progettati per andare sempre a segno. Hai tutto quello che ti serve per dare il massimo, dai tessuti flessibili che si muovono con te alle texture traspiranti. Inoltre, grazie all'ampia gamma di colori e vestibilità, puoi trovare lo stile più adatto alla tua personalità. Esplora le tonalità vivaci per farti notare sul parquet oppure vai sul sicuro con le tinte neutre, semplicissime da abbinare al tuo guardaroba. Non possono ovviamente mancare gli shorts da basket con lo stemma della tua squadra del cuore, per sentirti proprio come i tuoi eroi sportivi. I pantaloncini da basket lunghi forniscono una copertura extra, mentre quelli corti donano una sensazione di leggerezza assoluta. Ogni modello è poi completato dall'iconico Swoosh Nike, il nostro inconfondibile sigillo di qualità.

Cosa distingue i pantaloncini da basket Nike? Prima di tutto i tessuti all'avanguardia, che abbiamo creato appositamente per sostenere le tue performance. La struttura leggera e stretch ti consente di muoverti in totale libertà, gli spacchetti sul bordo e la vita elastica accentuano ulteriormente il comfort. E poi c'è l'innovativa tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore dalla pelle e lo disperde sulla superficie del materiale, facendolo asciugare rapidamente. Gli inserti in mesh e i dettagli di ventilazione lasciano circolare l'aria, per una freschezza insuperabile. Cerca anche i modelli con tasche laterali per custodire i tuoi oggetti personali.

Prenderci cura della Terra è il nostro obiettivo più importante. Ecco perché, dove possibile, realizziamo abbigliamento e scarpe con materiali più sostenibili. Nella collezione di shorts da basket trovi capi realizzati con almeno il 50% di fibre riciclate, come il poliestere e il nylon ricavati da vecchie bottiglie in plastica, tappeti e reti da pesca. Fa tutto parte del programma Nike Move to Zero, il nostro percorso verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero rifiuti. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro ambizioso traguardo, ma siamo sulla buona strada. Per unirti a noi, scegli i pantaloncini da basket corti o lunghi contrassegnati dall'etichetta Materiali Sostenibili.