I migliori shorts da basket Nike per ragazzi e ragazze

I migliori shorts da basket Nike della categoria kids
Guida agli acquisti
Con questi comodi shorts da basket i giovani atleti mostreranno il loro gioco migliore.
Che si tratti di future stelle dell'NBA o giocatori e giocatrici occasionali, i giovani talenti avranno bisogno di un paio di shorts da basket che li aiutino a dare il massimo in campo.
Grazie al tessuto traspirante, alla vestibilità ampia per scatti a tutto campo e a un elastico in vita che resta sempre al suo posto, con i migliori shorts da basket i giovani cestisti potranno concentrarsi sul gioco senza doversi preoccupare di sistemare ciò che indossano. Grazie a questi shorts, il prossimo LeBron o Giannis, o la prossima Sabrina Ionescu, potranno risplendere partita dopo partita.
Una volta scelto il modello, potrai completare il look con maglie, t-shirt e scarpe da basket Nike, così avrà sempre la tenuta giusta da sfoggiare.
Continua a leggere per scoprire quali sono i migliori shorts da basket Nike per i più piccoli.
1. Shorts Nike Dri-FIT Elite 23
Adatti sia per una partitella che per un torneo durante il fine settimana, gli shorts da basket Elite 23 di Nike della categoria kids sono realizzati con l'esclusiva tecnologia Dri-FIT. Grazie al leggero materiale traspirante, i giovani talenti potranno contare su freschezza e comfort totale anche quando corrono su e giù per il campo.
Gli inserti in mesh offrono ulteriore traspirabilità, mentre il fit ampio e rilassato consente di muoversi in totale libertà. Questi shorts sono disponibili in una varietà di colori diversi, quindi potrai abbinarli alla maglia della loro squadra del cuore.
2. Shorts Nike Dri-FIT Elite
Essenziali, eleganti e nati per il gioco. Se stai cercando qualcosa di semplice e pratico per i giovani appassionati di basket della tua famiglia, con questo modello della categoria kids farai sicuramente centro. La tecnologia Dri-FIT e l'aderente fascia elastica in vita sono una soluzione funzionale per potersi muoversi comodamente e concentrarsi sul gioco. Inoltre sono neri, quindi le macchie di sudore e di terra che possono formarsi giocando all'aperto non si noteranno: un vero valore aggiunto per chi deve pensare al bucato.
3. Shorts Nike DNA
Questi shorts da basket per la categoria kids, ideali sia in campo che fuori, spiccano per i loro dettagli semplici e funzionali, come la pratica tasca con zip e la fascia elastica in vita con laccetto. Inoltre, il classico swoosh ricamato aggiunge un tocco sportivo al design essenziale con profilo a contrasto. Per chi preferisce shorts da basket più corti, puoi considerare il modello con interno gamba da 13 cm che arriva abbondantemente sopra il ginocchio.
4. Shorts Nike Dri-FIT DNA
Il leggero tessuto Dri-FIT in maglia è l'ideale per offrire a ogni giovane cestista il comfort di cui ha bisogno mentre sfreccia da una parte all'altra del campo. L'ampia vestibilità di questi shorts da basket della categoria kids aiuta a mantenere la pelle fresca anche dopo ore di gioco. Il profilo a righe lungo il bordo aggiunge un tocco classico, mentre la pratica tasca con zip e quelle laterali sono perfette per avere uno snack a portata di mano.
5. Shorts Nike Dri-FIT
Quando si allenano sulla rapidità di gambe o sui tiri liberi, è meglio che indossino un paio di shorts da basket della categoria kids dal comfort ideale. Gli shorts Nike Dri-FIT sono ampi e leggeri, e hanno tutte le carte in regola per diventare un capo irrinunciabile nel guardaroba di ogni atleta in erba. Sfoggiano uno swoosh oversize e sono disponibili in diversi colori classici, così avrà più paia tra cui scegliere quando esce a giocare con gli amici.
6. Shorts Nike Dri-FIT Elite per bimbo/a
Per i piccoli di casa, che potrebbero anche essere i prossimi Steph Curry, un paio di shorts da basket per bimbi e bimbe potrebbe contribuire a farli distinguere in campo fin da subito. Questo capo classico e traspirante li aiuterà a muoversi con sicurezza, qualunque sia il loro livello.
Testo di Aemilia Madden