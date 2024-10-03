I migliori shorts da basket Nike per ragazzi e ragazze

Essenziali, eleganti e nati per il gioco. Se stai cercando qualcosa di semplice e pratico per i giovani appassionati di basket della tua famiglia, con questo modello della categoria kids farai sicuramente centro. La tecnologia Dri-FIT e l'aderente fascia elastica in vita sono una soluzione funzionale per potersi muoversi comodamente e concentrarsi sul gioco. Inoltre sono neri, quindi le macchie di sudore e di terra che possono formarsi giocando all'aperto non si noteranno: un vero valore aggiunto per chi deve pensare al bucato.