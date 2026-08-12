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T-shirt e maglie NBA da basket

(139)
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th T-shirt Nike WNBA
Nike WNBA 30th
T-shirt Nike WNBA
CHF 70
Sabrina
Sabrina T-shirt da basket Nike Dri-FIT
Ultimi arrivi
Sabrina
T-shirt da basket Nike Dri-FIT
CHF 52
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Golden State Warriors Association Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama" Maglia Nike Dri-FIT Swingman NBA
Materiali riciclati
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
Maglia Nike Dri-FIT Swingman NBA
CHF 120
Jordan Sport
Jordan Sport T-shirt con grafica Dri-FIT – Donna
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Jordan Sport
T-shirt con grafica Dri-FIT – Donna
CHF 45
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Miami Heat Association Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Indiana Pacers Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Denver Nuggets Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
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Boston Celtics Statement Edition
Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
CHF 120
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Golden State Warriors Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Maglia Nike Dri-FIT ADV Authentic NBA – Uomo
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Los Angeles Lakers Association Edition
Maglia Nike Dri-FIT ADV Authentic NBA – Uomo
CHF 230
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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New York Knicks Association Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
LeBron "Heat Wave"
LeBron "Heat Wave" T-shirt da basket – Uomo
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T-shirt da basket – Uomo
CHF 57
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA
Materiali riciclati
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA
CHF 120
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition Maglia swingman NBA Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Maglia swingman NBA Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 120
Victor Wembanyama
Victor Wembanyama T-shirt Nike NBA – Uomo
Victor Wembanyama
T-shirt Nike NBA – Uomo
CHF 57
Chicago Bulls Essential
Chicago Bulls Essential T-shirt Nike NBA – Uomo
Chicago Bulls Essential
T-shirt Nike NBA – Uomo
CHF 40
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Chicago Bulls Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Maglia da basket da allenamento in mesh – Uomo
Materiali riciclati
Nike Standard Issue
Maglia da basket da allenamento in mesh – Uomo
CHF 52
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Maglia Nike Dri-FIT Swingman NBA
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Phoenix Suns Icon Edition
Maglia Nike Dri-FIT Swingman NBA
CHF 120
Francia Limited – Home
Francia Limited – Home Maglia da basket Jordan – Uomo
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Francia Limited – Home
Maglia da basket Jordan – Uomo
CHF 125
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Boston Celtics Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Greece Practice
Greece Practice T-shirt Nike Basketball – Uomo
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Greece Practice
T-shirt Nike Basketball – Uomo
CHF 40
Allenamento Spagna
Allenamento Spagna T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo
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Allenamento Spagna
T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Ja
Ja T-shirt da basket – Uomo
Ja
T-shirt da basket – Uomo
CHF 64.95
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Maglia da basket senza maniche – Uomo
Ja Standard Issue
Maglia da basket senza maniche – Uomo
CHF 75
Kobe
Kobe T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Kobe
T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 57
Miami Heat Statement Edition
Miami Heat Statement Edition Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
Materiali riciclati
Miami Heat Statement Edition
Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
CHF 120
Nike
Nike T-shirt da basket – Uomo
Nike
T-shirt da basket – Uomo
CHF 52
Orlando Magic Essentials
Orlando Magic Essentials T-shirt Nike NBA – Uomo
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T-shirt Nike NBA – Uomo
CHF 40
USA Practice
USA Practice T-shirt Nike Basketball - Uomo
Materiali riciclati
USA Practice
T-shirt Nike Basketball - Uomo
CHF 40
Nike
Nike T-shirt da basket oversize – Uomo
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T-shirt da basket oversize – Uomo
CHF 64.95
Nike
Nike T-shirt da basket – Uomo
Nike
T-shirt da basket – Uomo
CHF 52
Nike
Nike T-shirt da basket – Uomo
Nike
T-shirt da basket – Uomo
CHF 57
Philadelphia 76ers Club
Philadelphia 76ers Club T-shirt – Uomo
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T-shirt – Uomo
CHF 40
Chicago Bulls
Chicago Bulls T-shirt Nike NBA – Uomo
Chicago Bulls
T-shirt Nike NBA – Uomo
CHF 40
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club T-shirt – Uomo
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T-shirt – Uomo
CHF 40
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club T-shirt – Uomo
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T-shirt – Uomo
CHF 40
Los Angeles Lakers Club
Los Angeles Lakers Club T-shirt – Uomo
Los Angeles Lakers Club
T-shirt – Uomo
CHF 40
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club T-shirt – Uomo
Memphis Grizzlies Club
T-shirt – Uomo
CHF 40
Team 31
Team 31 T-shirt con logo Nike – Uomo
Team 31
T-shirt con logo Nike – Uomo
CHF 40
Orlando Magic
Orlando Magic Maglia Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
Materiali riciclati
Orlando Magic
Maglia Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
CHF 120
Ja
Ja T-shirt da basket – Uomo
Ja
T-shirt da basket – Uomo
CHF 45
Kobe
Kobe T-shirt da basket Dri-FIT Nike – Uomo
Materiali riciclati
Kobe
T-shirt da basket Dri-FIT Nike – Uomo
CHF 57
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Boston Celtics Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120
Greece Practice
Greece Practice T-shirt Nike Basketball – Uomo
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Greece Practice
T-shirt Nike Basketball – Uomo
CHF 40
Allenamento Spagna
Allenamento Spagna T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo
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Allenamento Spagna
T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Ja
Ja T-shirt da basket – Uomo
Ja
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CHF 64.95
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Maglia da basket senza maniche – Uomo
Ja Standard Issue
Maglia da basket senza maniche – Uomo
CHF 75
Kobe
Kobe T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Kobe
T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 57
Miami Heat Statement Edition
Miami Heat Statement Edition Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
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Miami Heat Statement Edition
Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
CHF 120
Nike
Nike T-shirt da basket – Uomo
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T-shirt da basket – Uomo
CHF 52
Orlando Magic Essentials
Orlando Magic Essentials T-shirt Nike NBA – Uomo
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T-shirt Nike NBA – Uomo
CHF 40
USA Practice
USA Practice T-shirt Nike Basketball - Uomo
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T-shirt Nike Basketball - Uomo
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Nike
Nike T-shirt da basket oversize – Uomo
Nike
T-shirt da basket oversize – Uomo
CHF 64.95
Nike
Nike T-shirt da basket – Uomo
Nike
T-shirt da basket – Uomo
CHF 52
Nike
Nike T-shirt da basket – Uomo
Nike
T-shirt da basket – Uomo
CHF 57
Philadelphia 76ers Club
Philadelphia 76ers Club T-shirt – Uomo
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T-shirt – Uomo
CHF 40
Chicago Bulls
Chicago Bulls T-shirt Nike NBA – Uomo
Chicago Bulls
T-shirt Nike NBA – Uomo
CHF 40
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club T-shirt – Uomo
Boston Celtics Club
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CHF 40
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club T-shirt – Uomo
Golden State Warriors Club
T-shirt – Uomo
CHF 40
Los Angeles Lakers Club
Los Angeles Lakers Club T-shirt – Uomo
Los Angeles Lakers Club
T-shirt – Uomo
CHF 40
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club T-shirt – Uomo
Memphis Grizzlies Club
T-shirt – Uomo
CHF 40
Team 31
Team 31 T-shirt con logo Nike – Uomo
Team 31
T-shirt con logo Nike – Uomo
CHF 40
Orlando Magic
Orlando Magic Maglia Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
Materiali riciclati
Orlando Magic
Maglia Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
CHF 120
Ja
Ja T-shirt da basket – Uomo
Ja
T-shirt da basket – Uomo
CHF 45
Kobe
Kobe T-shirt da basket Dri-FIT Nike – Uomo
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Kobe
T-shirt da basket Dri-FIT Nike – Uomo
CHF 57
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Oklahoma City Thunder Icon Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
CHF 120

T-shirt e maglie da basket: traspirabilità nei punti giusti

Sappiamo che in campo l'intensità è alle stelle: ecco perché creiamo le nostre maglie da basket in materiali traspiranti e con tecnologie innovative. Nike Dri-FIT, ad esempio, allontana il sudore e lo fa evaporare più in fretta disperdendolo sulla superficie del tessuto. Il risultato? La pelle resta fresca e asciutta anche durante le partite più combattute. Inoltre, i pannelli in mesh e le zone di ventilazione offrono la massima traspirabilità, consentendoti di muoverti più a lungo, mentre il materiale leggero ti permette di spostarti senza appesantirti. Per accentuare ulteriormente questa sensazione di libertà, scegli una maglia Nike per la pallacanestro senza maniche e dal fit ampio. In alternativa, dai un'occhiata ai modelli con spacchetti sugli orli, perfetti per volteggi, tiri e dribbling senza ostacoli.

I nostri capi sono disponibili in un'ampia gamma di stili e colori per soddisfare ogni tua esigenza di allenamento. Trovi T-shirt da basket sia in toni neutri, ideali per qualsiasi abbinamento, che in tonalità vivaci, per farti notare in campo. Le maglie da pallacanestro con i simboli delle squadre sono l'opzione giusta per sfoggiare gli stessi colori dei tuoi campioni del cuore, mentre le grafiche vistose donano un tocco estetico d'impatto. Inoltre, le finiture in tinte contrastanti aggiungono ancora più dettagli, mentre l'iconico Swoosh Nike completa il tutto con un nota di qualità superiore. E non abbiamo certo dimenticato i particolari: le cuciture piatte contribuiscono a prevenire le irritazioni più a lungo, così nulla potrà fermarti fino al fischio finale.

Tu dai il massimo in campo, noi ci dedichiamo con altrettanto impegno alla sfida di fare meglio per il pianeta. L'iniziativa Nike Move to Zero è il nostro percorso verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Ecco perché molte delle nostre maglie da basket sono realizzate in materiali più sostenibili, come il poliestere e il nylon riciclati. Questi tessuti ad alte prestazioni nascono come bottiglie di plastica, vecchi tappeti e reti da pesca, che così evitiamo finiscano in discarica. Per dare il tuo contributo, scegli gli articoli con l'etichetta Materiali sostenibili.