Nike inaugura la partnership con Sabrina Ionescu con una nuova collezione di scarpe e capi d'abbigliamento

E a proposito di qualità: Sabrina 1, la scarpa che inaugura questa collezione, è realizzata per adattarsi allo stile di gioco unico di Ionescu, fatto di accelerazioni rapide e tagli repentini. Inoltre, offre freschezza in qualsiasi momento della partita. La scarpa, infatti, è leggera, stabile e molto confortevole, grazie a un'ammortizzazione Nike React a tutta lunghezza e a un'unità Nike Zoom Air nella parte superiore dell'avampiede. Oltre a donare un comfort migliore, questa combinazione contribuisce anche a offrire ritorno di energia e reattività. Inoltre, rende più stabile l'area mediale del piede.