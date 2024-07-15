Nike inaugura la partnership con Sabrina Ionescu con una nuova collezione di scarpe e capi d'abbigliamento

Nike presenta una nuova collezione di scarpe e capi d'abbigliamento grazie alla partnership con Sabrina Ionescu
Novità sui prodotti
Ionescu è la prima cestista a includere capi unisex nella propria collezione esclusiva.
Data di pubblicazione originale: 16 marzo 2023
- La cestista professionista Sabrina Ionescu collabora con Nike per creare una nuova collezione esclusiva.
- In partnership con Ionescu, Nike lancerà una collezione di capi d'abbigliamento, alcuni accessori e Sabrina 1, una scarpa da basket incentrata sulle prestazioni.
- Pensata per ogni cestista, questa collezione unisex è stata progettata grazie al feedback di atleti e atlete.
Per sostenere i giovani talenti del basket, in campo e non solo, Nike ha annunciato la partnership con l'atleta professionista Sabrina Ionescu.
In un comunicato stampa che annunciava la partnership, Kerry Sobol, VP Global Women's Team and Organized Sports, ha affermato: "Ionescu è la prima cestista a presentare una collezione esclusiva unisex con NIKE, Inc. Siamo felici di sostenere la sua visione di un futuro migliore per il basket".
Con la sua partnership, Ionescu si unisce a un nutrito gruppo di atleti e atlete Nike, tra cui Serena Williams e Megan Rapinoe. La collezione di Ionescu punta tutto sulla qualità dei prodotti.
E a proposito di qualità: Sabrina 1, la scarpa che inaugura questa collezione, è realizzata per adattarsi allo stile di gioco unico di Ionescu, fatto di accelerazioni rapide e tagli repentini. Inoltre, offre freschezza in qualsiasi momento della partita. La scarpa, infatti, è leggera, stabile e molto confortevole, grazie a un'ammortizzazione Nike React a tutta lunghezza e a un'unità Nike Zoom Air nella parte superiore dell'avampiede. Oltre a donare un comfort migliore, questa combinazione contribuisce anche a offrire ritorno di energia e reattività. Inoltre, rende più stabile l'area mediale del piede.
Il ricamo sulla scarpa rende omaggio all'architettura e ai design tradizionali della Romania, Paese d'origine della cestista. E se hai bisogno di ispirazione nel mezzo di un partita concitata, ti basta guardare la tua Sabrina 1, su cui vedrai uno Swoosh in rilievo e inclinato, a rappresentare le barriere superate da Ionescu.
Potrai scegliere tra una felpa con cappuccio, t-shirt, shorts e una borsa a tracolla, tutti disponibili nella gamma completa di taglie unisex per persone adulte. Puoi trovare anche delle calze da partita, realizzate con tecnologia Dri-FIT ADV e in materiali riciclati per almeno l'80%.
Sabrina 1 e la collezione esclusiva sono disponibili dall'estate 2023 su Nike.com e presso rivenditori selezionati.