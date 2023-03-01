Come vestirsi a strati in ogni stagione
Guida all'acquisto
Suggerimenti per un abbigliamento a strati confortevole in ogni condizione meteo.
Imparare a vestirsi a strati è importante per regolare facilmente la temperatura corporea durante le escursioni outdoor in qualsiasi stagione. Un corretto abbigliamento a strati ti offre protezione quando il meteo cambia all'improvviso ed è adattabile al riscaldamento prodotto dall'attività fisica.
"Ci piace mantenere il nostro corpo entro un intervallo di temperature piuttosto ristretto", afferma Carol Ewing Garber, Ph.D. e docente di scienze motorie alla Columbia University. "Quando ti alleni, consumi molta energia per alimentare i muscoli, ma produci anche una grande quantità di calore, che può aumentare la temperatura del corpo, in particolare quella del core".
La soluzione è vestirsi a strati. Quando fuori si gela o fa un caldo torrido, vestirsi in modo adeguato può fare la differenza tra sentirsi al meglio della forma o sfiniti dopo un allenamento (naturalmente, è importante sapere quando allenarsi al chiuso).
"I diversi livelli di sforzo (da un esercizio prolungato ad alta intensità a qualcosa di simile a una passeggiata) creano livelli diversi di calore e temperatura corporea", osserva Garber. Potresti quindi aver bisogno di vestirti a strati in modo diverso a seconda dell'allenamento in programma.
Una volta che avrai trovato il tuo approccio preferito all'abbigliamento a strati, saprai adattarlo a ogni stagione o attività. Segui i consigli riportati qui sotto per sentirti a tuo agio all'aperto con qualsiasi temperatura.
Come vestirsi a strati in inverno
"È importante tenere il corpo al caldo e proteggerlo da temperature rigide", spiega Garber. "Tuttavia, se sudi molto, potresti anche raffreddarti eccessivamente, perché hai tanti capi di abbigliamento bagnati a contatto con il corpo", precisa.
Questo sottolinea l'importanza di valutare cosa succede fuori prima di uscire. Assicurati di controllare la temperatura esterna e altri fattori, come l'umidità e le precipitazioni.
Iniziamo dal primo strato: quando le temperature sono basse, uno strato base è essenziale per non aver freddo, a prescindere dall'intensità dell'allenamento. Tale strato potrebbe includere un maglia aderente e traspirante a manica lunga e un paio di leggings o tights realizzati in materiali come Nike Dri-FIT (che allontana l'umidità) o Nike Therma-FIT (che trattiene il calore corporeo).
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Come seconda cosa da indossare, scegli un affidabile capo midlayer, ad esempio una felpa con cappuccio in fleece o uno smanicato con imbottitura sintetica. Assicurati che sia facile da mettere o togliere se il meteo dovesse cambiare o appena ti riscaldi con l'allenamento.
Se devi affrontare condizioni meteo difficili, come neve, pioggia o vento, aggiungi una giacca impermeabile. Questo strato esterno è essenziale sia d'inverno che d'estate per proteggersi dal maltempo. Se preferisci un capo che sia impermeabile al 100%, cerca articoli in GORE-TEX.
Fascia di temperatura: da -12 a -4 gradi
- Per la parte superiore del corpo: strato base, capo midlayer e giacca impermeabile o uno strato esterno isolante
- Per la parte inferiore del corpo: leggings o pantaloni che trattengono il calore, pantaloni impermeabili se piove o nevica
- Accessori: guanti, cappello o fascia, scaldacollo, calze calde
Se mantieni bassa la frequenza cardiaca, puoi utilizzare una giacca isolante come unica copertura esterna. Poiché trattiene il calore ed è al tempo stesso impermeabile, ti permette di lasciare a casa il capo midlayer e la giacca impermeabile. Per allenamenti ad alta intensità, scegli invece strati più leggeri (ma in numero maggiore) che puoi togliere man mano che ti riscaldi.
Fascia di temperatura: da -3 a 4 gradi
- Per la parte superiore del corpo: strato base e giacca impermeabile
- Per la parte inferiore del corpo: leggings o pantaloni che trattengono il calore, pantaloni impermeabili se piove o nevica
- Accessori: guanti leggeri, cappello o fascia, calze calde
Se pratichi un'attività a bassa intensità, aggiungi un capo midlayer o una giacca isolante per aumentare il calore.
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Come vestirsi a strati in estate
Anche in estate, è importante valutare bene come vestirsi a strati. Capi ampi e leggeri lasceranno circolare l'aria e permetteranno al sudore di evaporare. Anche se d'estate è in genere necessario solo uno strato base, potrebbe esserti utile un capo in più, ad esempio una maglia con classificazione UPF per proteggerti dai raggi UV.
"È importante perché, se ti scotti, la pelle si ustiona e il raffreddamento diventa molto più difficile", osserva Garber. "Molte maglie diventano piacevoli strati base da sfoggiare in altre stagioni".
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Per le escursioni che durano mezza giornata o di più, porta una giacca impermeabile in caso di maltempo. In zone dove la temperatura può cambiare rapidamente, come in montagna, è consigliabile portare anche un capo midlayer.
Fascia di temperatura: da 21 a 29 gradi
- Per la parte superiore del corpo: canotta o t-shirt traspirante, maglia a manica lunga con classificazione UPF, giacca impermeabile
- Per la parte inferiore del corpo: shorts, pantaloni che allontanano l'umidità o leggings traspiranti
- Accessori: cappello parasole o con visiera, occhiali da sole
Fascia di temperatura: da 29 a oltre 38 gradi
- Per la parte superiore del corpo: canotta o t-shirt traspirante, maglia con classificazione UPF
- Per la parte inferiore del corpo: shorts o pantaloni traspiranti
- Accessori: cappello parasole o con visiera, occhiali da sole
Come vestirsi a strati in autunno
In autunno, il meteo può cambiare rapidamente. Vestirsi a strati è un modo efficiente di prepararsi ad affrontare vento e pioggia o variazioni di temperatura. Per le giornate umide e piovose, scegli per la parte superiore e inferiore del corpo capi realizzati in materiali come Nike Storm-FIT, resistente al vento e all'acqua.
Fascia di temperatura: da 4 a 13 gradi
- Per la parte superiore del corpo: strato base, giacca impermeabile
- Per la parte inferiore del corpo: leggings traspiranti
- Accessori: cappello o fascia, guanti leggeri
Come ulteriore strato, porta con te un capo midlayer per trattenere il calore quando ne senti la necessità. I guanti realizzati in tessuto Nike Shield resistono al vento e alla pioggia.
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Come vestirsi a strati in primavera
In primavera, pensa a eventuali precipitazioni, fanghiglia e vento quando ti vesti a strati.
Fascia di temperatura: da 13 a 21 gradi
- Per la parte superiore del corpo: strato base, giacca impermeabile per vento o pioggia
- Per la parte inferiore del corpo: leggings traspiranti
- Accessori: cappello o fascia quando fa più fresco
Ricorda di portare con te un capo midlayer per possibili diminuzioni di temperatura.
Testo a cura di Hannah Singleton