Come vestirsi a strati in ogni stagione

"È importante tenere il corpo al caldo e proteggerlo da temperature rigide", spiega Garber. "Tuttavia, se sudi molto, potresti anche raffreddarti eccessivamente, perché hai tanti capi di abbigliamento bagnati a contatto con il corpo", precisa.

Questo sottolinea l'importanza di valutare cosa succede fuori prima di uscire. Assicurati di controllare la temperatura esterna e altri fattori, come l'umidità e le precipitazioni.

Iniziamo dal primo strato: quando le temperature sono basse, uno strato base è essenziale per non aver freddo, a prescindere dall'intensità dell'allenamento. Tale strato potrebbe includere un maglia aderente e traspirante a manica lunga e un paio di leggings o tights realizzati in materiali come Nike Dri-FIT (che allontana l'umidità) o Nike Therma-FIT (che trattiene il calore corporeo).

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Come seconda cosa da indossare, scegli un affidabile capo midlayer, ad esempio una felpa con cappuccio in fleece o uno smanicato con imbottitura sintetica. Assicurati che sia facile da mettere o togliere se il meteo dovesse cambiare o appena ti riscaldi con l'allenamento.

Se devi affrontare condizioni meteo difficili, come neve, pioggia o vento, aggiungi una giacca impermeabile. Questo strato esterno è essenziale sia d'inverno che d'estate per proteggersi dal maltempo. Se preferisci un capo che sia impermeabile al 100%, cerca articoli in GORE-TEX.

Fascia di temperatura: da -12 a -4 gradi

Per la parte superiore del corpo: strato base, capo midlayer e giacca impermeabile o uno strato esterno isolante

strato base, capo midlayer e giacca impermeabile o uno strato esterno isolante Per la parte inferiore del corpo: leggings o pantaloni che trattengono il calore, pantaloni impermeabili se piove o nevica

leggings o pantaloni che trattengono il calore, pantaloni impermeabili se piove o nevica Accessori: guanti, cappello o fascia, scaldacollo, calze calde

Se mantieni bassa la frequenza cardiaca, puoi utilizzare una giacca isolante come unica copertura esterna. Poiché trattiene il calore ed è al tempo stesso impermeabile, ti permette di lasciare a casa il capo midlayer e la giacca impermeabile. Per allenamenti ad alta intensità, scegli invece strati più leggeri (ma in numero maggiore) che puoi togliere man mano che ti riscaldi.

Fascia di temperatura: da -3 a 4 gradi

Per la parte superiore del corpo: strato base e giacca impermeabile

strato base e giacca impermeabile Per la parte inferiore del corpo: leggings o pantaloni che trattengono il calore, pantaloni impermeabili se piove o nevica

leggings o pantaloni che trattengono il calore, pantaloni impermeabili se piove o nevica Accessori: guanti leggeri, cappello o fascia, calze calde

Se pratichi un'attività a bassa intensità, aggiungi un capo midlayer o una giacca isolante per aumentare il calore.

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