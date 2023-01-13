Acquista ora le migliori giacche anorak Nike

Le migliori giacche anorak Nike tutte da scoprire

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Queste giacche sportive e resistenti all'acqua combinano stile e funzionalità per l'uso quotidiano.

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Leggere e funzionali, le giacche anorak sono un capo chiave del guardaroba grazie allo stile sportivo e al fit confortevole.

Gli anorak Nike sono disponibili in una varietà di lunghezze, dai modelli corti a quelli a metà coscia. Alcuni hanno un look d'ispirazione rétro dalle tinte brillanti, altri sono moderni ed eleganti, di colore nero integrale. Molti sono dotati di un'ampia tasca a marsupio anteriore per tenere le mani al caldo o riporre gli oggetti indispensabili.

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Se desideri maggiore versatilità, scopri gli anorak leggeri con caratteristiche come gli inserti in mesh per aumentare il flusso d'aria. Se cerchi qualcosa di più caldo, scegli un anorak foderato per assicurarti il massimo comfort nelle giornate fredde.

Scopri di seguito le migliori giacche anorak Nike per uomo e donna.

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Giacche anorak Nike Sportswear

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Influenzata dai capi d'abbigliamento sportivo classici come quelli indossati nel basket e in pista, la collezione Nike Sportswear è perfetta per ogni situazione, dagli allenamenti al tempo libero. Le giacche anorak Nike Sportswear sono casual, sportive e versatili.

Le giacche anorak di questa collezione presentano un fit ampio e oversize, ideale per un look a strati e la massima libertà di movimento. Con la funzionalità come componente chiave, alcuni modelli hanno un cappuccio packable, mentre altri si possono ripiegare nella loro stessa tasca se vuoi alleggerirti di uno strato.

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Giacche anorak Nike ACG

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Grazie al loro design resistente all'acqua, gli anorak sono fatti apposta per l'outdoor. Gli anorak Nike All Conditions Gear (ACG) sono stati progettati e testati nelle regioni più piovose del Nord America.

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Questi anorak sfruttano la tecnologia Storm-FIT per creare una giacca impermeabile, antivento e abbastanza resistente per tutte le tue avventure. Le cuciture sigillate e i polsini con chiusura a strappo tengono lontano l'acqua e i cordini elastici su orlo e collo si possono stringere quando si alza il vento.

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Giacche anorak Nike Dri-FIT

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Le giacche anorak che incorporano la tecnologia Nike Dri-FIT sono realizzate in tessuto di poliestere traspirante. Sono progettate per offrire il massimo comfort, sia in allenamento sia per il relax.

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Testo a cura di Hannah Singleton

Data di pubblicazione originale: 11 gennaio 2023

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