Top e T-shirt Nike ACG: stile iconico all'altezza di ogni sfida
Raggiungi il massimo delle prestazioni con le T-shirt Nike ACG. Abbiamo preso il nostro modello classico e aggiunto dettagli all'avanguardia, così potrai affrontare qualsiasi sfida. I capi con tecnologia Nike Dri-FIT ADV combinano tessuto traspirante e tecnologia avanzata che mantiene la pelle fresca e asciutta quando affronti chilometri di corsa. Gli inserti in mesh sono progettati per regolare la temperatura quando l'intensità aumenta, mentre il fit comodo, le forme ampie e la flessibilità del tessuto ti offrono grande libertà di movimento per eseguire torsioni, salti e rotazioni.
Affronta ogni sfida con un look iconico grazie alle nostre T-shirt ACG. Scopri i colori vivaci e le grafiche grintose, oltre a essenziali top monocromatici, così non avrai problemi a trovare i capi che meglio si adattano al tuo stile. Dai uno sguardo alle nostre opzioni reversibili per un look diverso a seconda della preferenza del momento. Quando fa caldo, i nostri modelli senza maniche offrono la massima ventilazione, lasciando le braccia più libere di muoversi, mentre i tessuti leggeri allontanano il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così la pelle rimane fresca e asciutta. Per la fase di defaticamento, i top a maniche lunghe trattengono il calore e prevengono gli infortuni dopo l'allenamento. Non mancano le taglie per ogni età, così tutta la famiglia avrà il suo capo preferito.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le T-shirt Nike ACG contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.