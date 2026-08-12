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Top e T-shirt ACG

(26)
ACG Wildsee
ACG Wildsee Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Wildsee
Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 70
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
CHF 125
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
CHF 130
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
CHF 170
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
CHF 170
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 135
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 135
ACG
ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
CHF 64.95
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Nike ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
CHF 57
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Canotta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Solar Chase
Canotta Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 64.95
ACG Trailwind
ACG Trailwind Canotta da trail running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG Trailwind
Canotta da trail running Dri-FIT ADV – Donna
CHF 99.95
Inter 2026 Stadium SE
Inter 2026 Stadium SE Maglia da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Inter 2026 Stadium SE
Maglia da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 94.95
ACG Wildsee
ACG Wildsee Strato base a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Wildsee
Strato base a manica lunga Dri-FIT – Uomo
CHF 75
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Max90 – Ragazzo/a
Nike ACG
T-shirt Max90 – Ragazzo/a
CHF 37
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Maglia da trail running Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Solar Chase
Maglia da trail running Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 70
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Nike ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
CHF 64.95
Nike ACG
Nike ACG Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 64.95
ACG
ACG T-shirt – Donna
ACG
T-shirt – Donna
CHF 64.95
Nike ACG
Nike ACG T-shirt a manica corta
Nike ACG
T-shirt a manica corta
CHF 57
Nike ACG
Nike ACG T-shirt a manica lunga – Uomo
Nike ACG
T-shirt a manica lunga – Uomo
CHF 64.95
ACG Vault
ACG Vault Maglia a manica lunga Dri-FIT
Materiali riciclati
ACG Vault
Maglia a manica lunga Dri-FIT
CHF 105
Nike ACG "Solar Chase"
Nike ACG "Solar Chase" Canotta da trail running Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG "Solar Chase"
Canotta da trail running Dri-FIT – Donna
CHF 64.95
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Max90 Dri-FIT – Bambino/a
Nike ACG
T-shirt Max90 Dri-FIT – Bambino/a
CHF 37
Nike ACG
Nike ACG Maglia a manica corta Dri-FIT – Donna
Nike ACG
Maglia a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike ACG
Nike ACG T-shirt da trail running Dri-FIT – Uomo
Nike ACG
T-shirt da trail running Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Nike ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
CHF 57

Top e T-shirt Nike ACG: stile iconico all'altezza di ogni sfida

Raggiungi il massimo delle prestazioni con le T-shirt Nike ACG. Abbiamo preso il nostro modello classico e aggiunto dettagli all'avanguardia, così potrai affrontare qualsiasi sfida. I capi con tecnologia Nike Dri-FIT ADV combinano tessuto traspirante e tecnologia avanzata che mantiene la pelle fresca e asciutta quando affronti chilometri di corsa. Gli inserti in mesh sono progettati per regolare la temperatura quando l'intensità aumenta, mentre il fit comodo, le forme ampie e la flessibilità del tessuto ti offrono grande libertà di movimento per eseguire torsioni, salti e rotazioni.


Affronta ogni sfida con un look iconico grazie alle nostre T-shirt ACG. Scopri i colori vivaci e le grafiche grintose, oltre a essenziali top monocromatici, così non avrai problemi a trovare i capi che meglio si adattano al tuo stile. Dai uno sguardo alle nostre opzioni reversibili per un look diverso a seconda della preferenza del momento. Quando fa caldo, i nostri modelli senza maniche offrono la massima ventilazione, lasciando le braccia più libere di muoversi, mentre i tessuti leggeri allontanano il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così la pelle rimane fresca e asciutta. Per la fase di defaticamento, i top a maniche lunghe trattengono il calore e prevengono gli infortuni dopo l'allenamento. Non mancano le taglie per ogni età, così tutta la famiglia avrà il suo capo preferito.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le T-shirt Nike ACG contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.