Scarpe e sneakers Nike ACG: pronte per qualsiasi avventura
Dai percorsi conosciuti ai sentieri escursionistici inesplorati, le scarpe e le sneakers Nike ACG ti accompagnano passo dopo passo. Con i nostri modelli ACG puoi affrontare qualsiasi condizione, dai cambiamenti climatici imprevisti ai terreni difficili, e qualsiasi sfida con sicurezza. Inoltre, grazie alle misure disponibili per ogni età, tutta la famiglia può unirsi all'avventura. Non manca lo Swoosh Nike, che dona un tocco iconico alle tue scarpe.
Comfort e asciutto
Pioggia in vista? Scegli le scarpe Nike ACG con finitura idrorepellente per mantenere i piedi asciutti mentre macini chilometri. La membrana in GORE-TEX impedisce all'acqua di penetrare, ma la scarpa rimane traspirante così il sudore può evaporare. Ciò significa massimo comfort, anche in condizioni di umidità. Scopri anche i modelli con profilo alla caviglia in schiuma che trasmette calore e impedisce ad acqua e detriti di entrare all'interno delle scarpe.
Massima ammortizzazione per una corsa fluida
Prenditi cura dei tuoi piedi scegliendo le scarpe ACG per la tua prossima avventura. I modelli dotati di suola con spessa ammortizzazione in schiuma assorbono l'impatto con il suolo, proteggendo muscoli e articolazioni durante le attività prolungate. Il materiale elastico offre una sensazione di reattività ed energia aggiuntiva a ogni passo. Troverai anche scarpe con un'intersuola che presenta scanalature per una maggiore flessibilità e una naturale libertà di movimento mentre corri, salti e ti arrampichi fino alla meta.
Aderenza su tutti i terreni
Mantieni il controllo anche sulle superfici scivolose con le scarpe Nike ACG. Sotto il piede, la suola con struttura di trazione generativa combinata con tasselli in gomma ti offre aderenza in salita e in discesa. Puoi anche passare senza problemi dal sentiero alla strada: il design offre un'aderenza ideale off-road e una corsa fluida sull'asfalto. Scegli scarpe con la classica allacciatura frontale per mantenere i piedi stabili chilometro dopo chilometro, mentre per una maggiore sicurezza cerca modelli con cordini integrati nei lacci e una fodera interna che avvolge la parte centrale del piede per una calzata perfetta.
Leggerezza e traspirabilità
Realizziamo le scarpe Nike ACG con materiali leggeri e traspiranti, così puoi dare sempre il meglio di te. Il tessuto in mesh leggerissimo e la schiuma elastica non ti appesantiranno quando sarà il momento di aumentare il ritmo. Tutti i nostri materiali sono testati in laboratorio per garantire anche la loro resistenza, in questo modo non ci saranno limiti agli obiettivi che puoi raggiungere. Cerca i modelli con fascetta sul retro per una maggiore praticità quando sei di fretta. Senza dimenticare la vasta gamma di colori e fantasie, così troverai facilmente il paio che si adatta meglio al tuo look.
Per un futuro migliore
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le sneakers Nike ACG contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.