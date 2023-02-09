I migliori pantaloni da trekking da uomo Nike

Un paio di pantaloni da trail running Nike ti consentono di restare agile. Trova modelli da trekking morbidi, antivento e idrorepellenti, dotati di più tasche e realizzati in poliestere riciclato per almeno il 75%.

Grazie ai materiali Nike Dri-FIT che allontanano il sudore dalla pelle, questi pantaloni sono sempre traspiranti e asciutti. Inoltre, l'elasticità del tessuto ti permette di sollevare molto le gambe per superare qualsiasi masso, albero caduto o roccia sporgente lungo il percorso. Per temperature più rigide o per quote più elevate, cerca pantaloni realizzati in fleece French Terry che uniscono calore e comfort a dettagli essenziali per correre sullo sterrato, come le tasche con zip e il taglio affusolato alla caviglia.

Il design dei pantaloni di questa collezione è adatto a runner che affrontano percorsi impegnativi in giro per il mondo. Ogni capo della collezione Nike Trail è stato concepito pensando a sentieri sterrati, terreni rocciosi e pendii boscosi.

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