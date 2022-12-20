I migliori pantaloni tuta Nike per bambine e ragazze
Guida all'acquisto
I migliori pantaloni tuta Nike per andare a scuola, in palestra o per giocare.
Quando acquisti dei pantaloni tuta per bambine o ragazze, è importante cercare modelli confortevoli e in linea con il loro stile esuberante. Questi pantaloni tuta sono progettati per seguire i loro movimenti a scuola, durante gli allenamenti o nei momenti di gioco, offrendo al contempo calore e comfort. Dai pantaloni in fleece ai pantaloni jogger, ecco i migliori pantaloni tuta Nike per bambine e ragazze.
I migliori pantaloni tuta Nike per bambine e ragazze
1. Pantaloni Nike Sportswear Club Fleece
I pantaloni Nike Sportswear Club Fleece, dalla classica silhouette jogger, vantano versatilità e comfort. Diversi modelli della collezione sono realizzati in tessuto French Terry, morbido e liscio all'esterno. Tutti i pantaloni sono comunque per gran parte realizzati in cotone e presentano una fascia elastica in vita, bordi a costine sulla caviglia e tasche.
I pantaloni tuta per bambine e ragazze sono anche disponibili in diversi colori, tra cui tonalità neutre, come nero, grigio e Sand, oltre a Soft Pink e una tonalità Rust smorzata. Inoltre, sono studiati per una vestibilità aderente ed elasticizzati al punto giusto, per bambine sempre in attività.
Se cerchi un paio di pantaloni tuta per bimbe piccole o bambine, i pantaloni jogger Nike Sportswear Playlist Fleece contengono, come dice il nome, fleece isolante e sono pensati per bambine dai 2 ai 7 anni. Con una vestibilità leggermente oversize e una fascia elastica in vita con coulisse, questi pantaloni sono pensati per accompagnare le bambine nella crescita (e nel movimento). Completa l'outfit con la felpa con cappuccio Nike Icon Fleece adatta.
2. Tute Nike Sportswear
La tuta a vita alta Nike Sportswear per ragazze non è solo elegante ma anche funzionale: la possono indossare sia quando giocano sia quando fanno i compiti. Disponibile in nero, Light Smoke Grey e Canyon Rust, questa incantevole tuta con la vestibilità a vita alta si caratterizza per uno stile vintage. Tuttavia, la sua giacca corta con zip e le finiture con brand Nike lungo maniche e gambe regalano al look anche un tocco di modernità. Il completo è realizzato in tessuto in maglia di poliestere per offrire calore e comfort alle più piccole.
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3. Pantaloni Nike Kids ACG
Pensata per avventure e giochi nella natura, la collezione Nike Kids ACG offre diversi modelli, comprese opzioni in stile pantalone tuta, oltre a leggings e salopette. Realizzati in fleece Polartec, i pantaloni sono morbidi al tatto e progettati per offrire il massimo calore. I modelli con vestibilità ampia possono essere indossati sopra gli shorts anche per riscaldarti prima di un allenamento. Inoltre, grazie alla tecnologia Nike Therma-FIT, che sfrutta il calore naturale del corpo, offrono una copertura isolante alle più piccole in caso di temperature gelide.
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Testo di Jessie Quinn