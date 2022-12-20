I migliori pantaloni tuta Nike per bambine e ragazze

I pantaloni Nike Sportswear Club Fleece, dalla classica silhouette jogger, vantano versatilità e comfort. Diversi modelli della collezione sono realizzati in tessuto French Terry, morbido e liscio all'esterno. Tutti i pantaloni sono comunque per gran parte realizzati in cotone e presentano una fascia elastica in vita, bordi a costine sulla caviglia e tasche.

I pantaloni tuta per bambine e ragazze sono anche disponibili in diversi colori, tra cui tonalità neutre, come nero, grigio e Sand, oltre a Soft Pink e una tonalità Rust smorzata. Inoltre, sono studiati per una vestibilità aderente ed elasticizzati al punto giusto, per bambine sempre in attività.

Se cerchi un paio di pantaloni tuta per bimbe piccole o bambine, i pantaloni jogger Nike Sportswear Playlist Fleece contengono, come dice il nome, fleece isolante e sono pensati per bambine dai 2 ai 7 anni. Con una vestibilità leggermente oversize e una fascia elastica in vita con coulisse, questi pantaloni sono pensati per accompagnare le bambine nella crescita (e nel movimento). Completa l'outfit con la felpa con cappuccio Nike Icon Fleece adatta.