Secondo Mack, il più grande inconveniente di correre ogni giorno è non permettere al corpo di recuperare in modo adeguato. Ciò può causare problemi legati alla sollecitazione ripetuta di muscoli, ossa e tendini, noti come infortuni da sovraccarico. Si va dalla periostite tibiale alla fascite plantare, fino alla borsite, alle fratture da stress, all'infiammazione del tendine d'Achille, alla dolorosa sindrome femoro-rotulea (detta anche ginocchio del corridore) e agli stiramenti muscolari.

"È importante prendersi almeno un giorno di riposo alla settimana da qualsiasi tipo di esercizio fisico intenso, e la corsa non fa eccezione", aggiunge. "I risultati dell'allenamento si ottengono, in effetti, durante il recupero, perché è in questa fase che il corpo si ricostruisce dopo l'allenamento. Se il tempo di recupero è inadeguato, il rischio di infortuni da sovraccarico aumenta in modo significativo".

Il sovrallenamento non influisce solo sulle capacità fisiche, ma può mettere a dura prova anche il cervello. Secondo una revisione di ricerca, pubblicata nel 2023 su Sports Medicine e dedicato agli effetti del sovrallenamento sulla funzione cognitiva in atleti e atlete di resistenza, ha rilevato tempi di reazione rallentati, diminuzione dell'attenzione e persino difficoltà nel processo decisionale e nella risoluzione dei problemi nel campione esaminato.