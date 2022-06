Cinque vantaggi di camminare tutti i giorni, secondo gli esperti

Se hai l'impressione che una passeggiata non valga come un vero e proprio allenamento, ripensaci.

"Molte persone non considerano la camminata come una forma di esercizio perché sembra troppo semplice", afferma Sharon Gam, Ph.D, dietista e trainer di forza e preparazione fisica, ACE-HC, personal trainer certificata e health coach con un dottorato in fisiologia dell'esercizio. "La verità è che camminare potrebbe essere il miglior tipo di esercizio e la sua semplicità lo rende accessibile quasi a tutti".

Dal momento che camminare è un'attività a basso impatto che normalmente non sollecita troppo le articolazioni, può essere l'esercizio ideale per chi soffre di dolori muscolari o articolari, aggiunge Gam. Oltre a tutto ciò, non esige alcuna particolare abilità o preparazione e perciò puoi inserire questa attività tra i tuoi impegni senza troppi sforzi, secondo quanto afferma Melina B. Jampolis, M.D., medico specialista in nutrizione e conduttrice del podcast "Practically Healthy" della dott.ssa Melina.

"Puoi per esempio camminare per andare al lavoro o durante la pausa pranzo, fare riunioni camminando insieme ai colleghi, portare a spasso il cane o passeggiare con i tuoi amici in modo regolare", suggerisce.

