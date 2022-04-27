I primi nove vantaggi del running

Uno dei vantaggi del running è che si tratta di un esercizio fisico versatile. Potresti non fare mai lo stesso allenamento due volte. Ci sono molti tipi diversi di corsa e ognuno può avere un impatto positivo sulla tua forma fisica. Per esempio, se hai poco tempo per allenarti, fare alcuni scatti in pista o sul marciapiede è una soluzione efficace ed efficiente in termini di tempo. Le ripetute in collina, invece, sono un altro ottimo modo per ottenere il massimo dal tuo allenamento.

Se il tuo obiettivo è rilassarti o schiarirti le idee, puoi optare per una corsa più lunga e tranquilla. Che ti stia allenando per una gara o semplicemente per il gusto di farlo, il running è un tipo di allenamento che si adatta alle tue esigenze.