Come scegliere le scarpe da running
Guida agli acquisti
Questa guida all'acquisto di scarpe da running spiega come scegliere il modello giusto in base a calzata, ammortizzazione, superficie e supporto, per correre nel massimo del comfort e in tutta tranquillità.
Quando si tratta di scegliere le scarpe da running, la calzata e il comfort contano più dell'aspetto. Un ottimo paio di scarpe da running si adatta al tuo stile di corsa, alle distanze e agli obiettivi, per offrirti supporto chilometro dopo chilometro. Le scarpe sbagliate possono causare dolore e lesioni.
Con così tante opzioni, capire da dove iniziare può sembrare difficile. Questa guida alle scarpe da running spiega come scegliere il modello giusto analizzando calzata, ammortizzazione e terreno, così da poter effettuare un acquisto consapevole.
Punti chiave
Per scegliere le scarpe da running giuste, dai la priorità alla calzata e al comfort. Poi, abbina l'ammortizzazione e il supporto alla superficie su cui corri, alle distanze e alla falcata.
Anatomia di una scarpa da running
La scelta delle scarpe da running giuste inizia con la comprensione dell'anatomia della scarpa. Ecco una panoramica delle varie parti che compongono un paio di scarpe da running.
- Tomaia: la parte superiore della scarpa deve essere leggera e traspirante per bilanciare il flusso d'aria con l'ammortizzazione e il supporto sottostante.
- Punta: deve essere abbastanza ampia da consentire alle dita dei piedi di flettersi ed estendersi comodamente.
- Sella: questa parte della tomaia, situata sotto i lacci, aiuta a mantenere il piede nella posizione corretta.
- Drop del tallone (controtacco): la coppa semirigida all'interno della parte posteriore della scarpa aiuta a centrare e supportare il tallone. Cerca questa caratteristica nelle scarpe da running che offrono supporto.
- Sottopiede (suola interna): questo inserto in schiuma, spesso rimovibile, offre ammortizzazione e supporto alla pianta del piede.
- Collare alla caviglia: questa parte della tomaia aiuta a tenere il tallone nella posizione corretta e talvolta supporta anche la caviglia.
- Suola: lo strato inferiore della suola è resistente e offre trazione.
- Intersuola: lo strato di schiuma tra la suola e la tomaia, oltre ad ammortizzare gli impatti e offrire comfort, contribuisce a guidare il piede nella falcata.
Caratteristiche da considerare
Per scegliere le scarpe da running giuste devi tenere conto di una serie di fattori.
Superficie di corsa
Secondo il team di prodotto Nike Running, è importante scegliere la scarpa giusta in base alla superficie su cui si corre. Per le corse sulla lunga distanza in pista, su strada o tapis roulant, prova le scarpe da running su strada, che offrono la resistenza e l'ammortizzazione necessarie per le superfici dure. Per le corse su sterrato, opta per le scarpe da trail running, che aderiscono meglio al suolo e sono più resistenti per affrontare le superfici irregolari. Le scarpe da gara offrono un livello di specializzazione superiore: sono più leggere per aiutarti a raggiungere velocità più elevate. Il compromesso è che sono meno resistenti e ammortizzanti.
Ammortizzazione su tallone e avampiede
L'ammortizzazione nelle scarpe da running offre comfort e riduce al minimo l'impatto. L'ammortizzazione nel tallone aiuta ad assorbire l'urto degli impatti su questa parte del piede, mentre l'ammortizzazione nell'avampiede lo protegge in fase di spinta. La soluzione migliore è cercare scarpe con ammortizzazione reattiva su tutta la lunghezza per assorbire gli urti e ottimizzare il comfort, che offrano al contempo un ritorno di energia per una falcata più propulsiva ed elastica.
Per fortuna, ogni scarpa della linea Nike Running offre ammortizzazione sia nell'avampiede che nel tallone. Esistono tre categorie principali di ammortizzazione: reattiva, massima e di supporto.
Scegli le scarpe con l'ammortizzazione che soddisfa le tue esigenze. I modelli con ammortizzazione reattiva danno priorità al ritorno di energia, quelli con massima ammortizzazione puntano sul comfort, mentre quelli che offrono supporto migliorano la stabilità. Se tendi all'iperpronazione o hai problemi ai piedi (come l'osteoartrite), prendi in considerazione le scarpe che offrono ammortizzazione e supporto.
In che modo il tuo stile di corsa influenza la scelta delle scarpe
Anche il chilometraggio, il ritmo e gli obiettivi dovrebbero influenzare la scelta delle scarpe da running.
I runner che amano le corse tranquille potrebbero preferire scarpe con la massima ammortizzazione, che privilegiano comfort e resistenza, mentre quelli che si concentrano sulla velocità spesso scelgono scarpe più leggere con ammortizzazione reattiva. Se percorri lunghe distanze o accumuli molti chilometri durante la settimana, opta per un'ammortizzazione di supporto o massima per assorbire gli impatti.
Quali scarpe da running dovresti acquistare?
Una volta comprese le esigenze di ammortizzazione e superficie, queste categorie di scarpe da running Nike possono aiutarti a restringere le opzioni. Nike offre opzioni in tutte le fasce di prezzo, quindi puoi trovare scarpe che uniscono tecnologie di ammortizzazione avanzate e materiali durevoli e di alta qualità in una gamma che si adatta al tuo budget.
- Per il running su strada con ammortizzazione reattiva: scarpe da running su strada Nike Pegasus
- Per running su strada e massima ammortizzazione: scarpe da running su strada Nike Vomero
- Per running su strada con ammortizzazione e supporto: scarpe da running su strada Nike Structure
- Per il trail running su terreni più accidentati: scarpe da trail running Nike Zegama
- Per il trail running su terreni meno accidentati: scarpe da trail running Nike Pegasus
Come dovrebbero calzare le scarpe
Per trovare il paio di scarpe da running giusto non basta individuare le caratteristiche adatte: la calzata corretta è altrettanto importante. Prova sempre le scarpe da running prima di acquistarle e verifica che siano comode fin dal primo utilizzo.
Quando provi le scarpe, presta attenzione a quanto spazio c'è nella punta. Le scarpe da running dovrebbero corrispondere alla misura indicata, con circa 2-3 cm di spazio tra l'estremità della scarpa e l'alluce, secondo le indicazioni degli esperti di running Nike. Se le dita dei piedi sono compresse o premono contro la parte anteriore della scarpa, scegli una misura in più. Se la punta è così larga che il piede scivola all'interno, opta per una misura più piccola.
Come testare le scarpe da running prima di acquistarle
Una volta ristretto il campo delle scarpe da running, prova ogni paio per trovare quello più comodo. Ma non limitarti a indossare le scarpe: alzati, cammina e fai una corsetta per valutarne la calzata in diverse situazioni. Avrai trovato il paio giusto quando la scarpa da running ti darà immediatamente una sensazione di supporto, senza bisogno di un periodo di adattamento.
Se hai bisogno di ulteriori indicazioni, chiedi aiuto al personale di vendita, che può guardarti mentre cammini o corri per confermare se le scarpe calzano correttamente.
Domande frequenti
Quale caratteristica della scarpa da running è più importante per ridurre il rischio di infortuni?
In base ai dati raccolti osservando i runner, gli scienziati del Nike Sport Research Lab hanno riscontrato che comfort e ammortizzazione sono fondamentali. Il livello di ammortizzazione dipende invece dalle preferenze personali.
Consigli per provare le scarpe da running
- Acquista le tue scarpe di pomeriggio o di sera, perché i piedi tendono a dilatarsi nel corso della giornata, secondo il National Institutes of Health. Le scarpe che calzano bene al mattino potrebbero risultare troppo strette dopo diverse ore.
- Indossa le tue calze da running e porta con te eventuali plantari, in modo da assicurarti che le sneakers vadano bene con entrambi questi accessori.
- Prova più modelli, camminando un po' per il negozio con ogni paio.
- Infine, ricorda di scegliere scarpe che non siano troppo aderenti: le scarpe troppo strette possono causare la caduta o l'annerimento delle unghie dei piedi.
Con quale frequenza devo sostituire le scarpe da running?
L'indicazione generale è di farlo ogni 500-800 chilometri. Per tenere traccia della data di acquisto delle scarpe, annotala sul calendario.
I principianti hanno bisogno di scarpe da running diverse rispetto ai runner esperti?
Principianti e runner esperti non hanno necessariamente bisogno di scarpe diverse. Piuttosto che scegliere una scarpa in base al tuo livello di esperienza, scegline una in base al tipo di corsa che farai, al chilometraggio, al ritmo e agli obiettivi.
Che differenza c'è tra le scarpe da running su strada e quelle da trail?
Le scarpe da running su strada sono dotate di battistrada in gomma liscia progettato per l'asfalto e di intersuole ammortizzate per un migliore assorbimento degli urti. Le scarpe da trail running, invece, hanno un battistrada in gomma aderente o tasselli profondi per una migliore trazione, un'intersuola più rigida per supportare la falcata e una tomaia resistente per proteggere dai detriti.
I runner più pesanti hanno bisogno di scarpe diverse rispetto ai runner più leggeri?
Per i runner oltre i 90 chili la scelta ideale potrebbero essere scarpe da running con la massima ammortizzazione e resistenza per sopportare forze di impatto più elevate. Se rientri in questa categoria, cerca scarpe "più pesanti", ovvero dai 295 grammi in su.
Testo a cura di Lauren Bedosky