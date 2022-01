Cos'è esattamente l'euforia del runner?

Numerosi esercizi possono indurre il tuo corpo a rilasciare endorfine. Si tratta di sostanze chimiche che producono sensazioni di felicità e piacere. Possono anche agire come un antidolorifico naturale, il che è ottimo per chi pratica running di lunga distanza e per coloro che intraprendono corse impegnative.



Inizialmente, si credeva che le endorfine fossero la causa principale dell'euforia del runner. Questi neurotrasmettitori sono noti per contribuire a ridurre il dolore nei muscoli, che può essere parte degli effetti dell'euforia del runner. Tuttavia, ricerche più recenti hanno dimostrato che potrebbero non esserne la causa.



Oggi, gli scienziati sostengono che il senso di eccitazione provato con l'euforia del runner proviene da un sistema del corpo chiamato sistema endocannabinoide. Il sistema endocannabinoide rilascia sostanze chimiche note come endocannabinoidi. Quando circolano nel flusso sanguigno, il tuo corpo comincia a sentirsi più rilassato, persino euforico. E, quando ti alleni, il livello di endocannabinoidi del tuo corpo aumenta.



Le sensazioni generate da endorfine ed endocannabinoidi sono simili, ma la grande differenza consiste nel modo in cui sono in grado di circolare nel corpo. Le endorfine, infatti, non riescono a passare dal flusso sanguigno al cervello. Per quanto siano microscopiche, sono troppo grandi per superare la barriera emato-encefalica. Gli endocannabinoidi, invece, possono farlo. In pratica, gli endocannabinoidi possono raggiungere il cervello, mentre le endorfine non riescono.



Anche la dopamina fa la sua parte



Un'ulteriore sostanza chimica da aggiungere alla miscela dell'euforia del runner è la dopamina. Questo neurotrasmettitore ha la fama di essere la sostanza chimica del "benessere". Rilascia sensazioni di piacere e dà al tuo umore una piccola spinta che può farti sentire come se avessi davvero superato il tuo record di chilometri.



Noterai anche dei picchi di dopamina quando ti succede qualcosa di veramente bello. È come se fosse il sistema di ricompense del tuo corpo. Quando ti concedi una grossa fetta di torta al cioccolato o arrossisci per l'applauso dopo un riconoscimento lavorativo, ciò che senti è la dopamina.