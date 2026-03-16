Che differenza c'è tra le scarpe da running e quelle da camminata?

Le scarpe da running sono progettate per proteggere maggiormente dagli impatti e offrire una migliore propulsione in avanti.

Quelle da camminata danno invece priorità alla stabilità, alla resistenza e alle transizioni fluide dal tallone alla punta.

Le scarpe da running possono essere utilizzate per camminare, ma quelle da camminata spesso non sono ideali per la corsa.

La scelta giusta dipende dal livello di impatto, dal ritmo e dal tempo che si trascorre in piedi.

Camminare e correre richiedono movimenti simili, quindi è facile pensare che siano la stessa cosa. Ma ci sono differenze fondamentali che possono influire sul comfort, sulle prestazioni e persino sul rischio di infortunio. E se camminare con una scarpa da running non è un problema, nella maggior parte dei casi il contrario non è auspicabile.



La differenza tra scarpe da running e scarpe da camminata si riduce all'impatto, all'ammortizzazione, alla flessibilità e alla propulsione. Le prime sono costruite per gestire forze di impatto più elevate e sostenere il maggiore slancio in avanti, mentre le seconde sono progettate per favorire un movimento controllato dal tallone alla punta e per aiutarti a sopportare lunghi periodi in piedi.