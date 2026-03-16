Che differenza c'è tra le scarpe da running e quelle da camminata?

Qual è la differenza tra scarpe da running e scarpe da camminata?
Guida agli acquisti
Scarpe da camminata o da running: sono uguali? Scopri le principali differenze in termini di ammortizzazione, flessibilità e design per scegliere la scarpa adatta alle tue necessità.
Punti chiave:
- Le scarpe da running sono progettate per proteggere maggiormente dagli impatti e offrire una migliore propulsione in avanti.
- Quelle da camminata danno invece priorità alla stabilità, alla resistenza e alle transizioni fluide dal tallone alla punta.
- Le scarpe da running possono essere utilizzate per camminare, ma quelle da camminata spesso non sono ideali per la corsa.
- La scelta giusta dipende dal livello di impatto, dal ritmo e dal tempo che si trascorre in piedi.
Camminare e correre richiedono movimenti simili, quindi è facile pensare che siano la stessa cosa. Ma ci sono differenze fondamentali che possono influire sul comfort, sulle prestazioni e persino sul rischio di infortunio. E se camminare con una scarpa da running non è un problema, nella maggior parte dei casi il contrario non è auspicabile.
La differenza tra scarpe da running e scarpe da camminata si riduce all'impatto, all'ammortizzazione, alla flessibilità e alla propulsione. Le prime sono costruite per gestire forze di impatto più elevate e sostenere il maggiore slancio in avanti, mentre le seconde sono progettate per favorire un movimento controllato dal tallone alla punta e per aiutarti a sopportare lunghi periodi in piedi.
Posso usare le stesse scarpe sia per correre che per camminare?
Se cammini ogni giorno come forma di allenamento, per andare al lavoro o per fare commissioni, le scarpe da running possono essere una buona scelta, perché in genere forniscono un'ammortizzazione e un assorbimento degli urti maggiori. Tuttavia, se la tua attività ti porta a stare in piedi o camminare a passo lento per lunghe ore, la piattaforma più solida di una scarpa da camminata potrebbe fornirti ulteriore stabilità.
Scarpe da running o scarpe da camminata
Le scarpe da running e da camminata sono diverse perché i movimenti che richiedono queste due attività sono differenti.
Innanzitutto, cambia l'appoggio del piede: quando corri, a un certo punto del movimento, entrambi i piedi saranno sollevati da terra. Questo non accade invece nella camminata, dove un piede è sempre poggiato a terra. Lo stesso discorso vale anche per la marcia.
Inoltre, il peso è distribuito diversamente quando corri e quando cammini. Chi corre spinge da due a tre volte il proprio peso corporeo a ogni falcata, mentre chi cammina percepisce molto meno l'attrazione gravitazionale.
È per questo motivo che gli esperti di running di Nike sostengono che le scarpe da running sono ideali per camminare, ma che non è necessariamente vero il contrario.
Che differenza c'è tra le scarpe da camminata e quelle da running?
La differenza tra le due sta nel design, che soddisfa le esigenze specifiche di ogni atleta. Di seguito, spieghiamo le caratteristiche principali di queste scarpe, in base all'attività praticata.
Ammortizzazione
.L'ammortizzazione è data dallo spessore dell'intersuola. La sua funzione è quella di assorbire gli impatti e ridurre lo sforzo a cui è sottoposto il corpo.
Scarpe da running
La corsa sottopone il corpo a una forza pari a due/tre volte il proprio peso a ogni falcata, motivo per cui le scarpe da running hanno bisogno di intersuole più spesse e reattive. Questi modelli in genere presentano intersuole più alte e composti in schiuma più avanzati per gestire carichi ripetuti ad alto impatto.
Scarpe da camminata
Chi cammina tiene sempre un piede a terra e, per questo, non ha bisogno dello stesso livello di ammortizzazione dei runner. La scarpa può essere quindi più leggera, a favore di velocità e sforzo. Le scarpe da camminata spesso utilizzano intersuole più solide che supportano un movimento in avanti controllato, piuttosto che il rimbalzo.
Ampiezza alla base e altezza del tallone
Un tallone svasato è di solito evidente quando si guarda la scarpa di lato, poiché sporge leggermente nella parte inferiore e posteriore. L'altezza del tallone determina l'altezza della parte posteriore della scarpa. Questa è direttamente proporzionale al livello di ammortizzazione e reattività.
Scarpe da running
La corsa sottopone il corpo a una forza pari a due/tre volte il proprio peso a ogni falcata, motivo per cui le scarpe da running hanno bisogno di intersuole più spesse e reattive. Questi modelli in genere presentano intersuole più alte e composti in schiuma più avanzati per gestire carichi ripetuti ad alto impatto.
Scarpe da camminata
Chi cammina tiene sempre un piede a terra e, per questo, non ha bisogno dello stesso livello di ammortizzazione dei runner. La scarpa può essere quindi più leggera, a favore di velocità e sforzo. Le scarpe da camminata spesso utilizzano intersuole più solide che supportano un movimento in avanti controllato, piuttosto che il rimbalzo.
Flessibilità
Scarpe da running
La corsa sottopone il corpo a una forza pari a due/tre volte il proprio peso a ogni falcata, motivo per cui le scarpe da running hanno bisogno di intersuole più spesse e reattive. Questi modelli in genere presentano intersuole più alte e composti in schiuma più avanzati per gestire carichi ripetuti ad alto impatto.
Scarpe da camminata
Chi cammina tiene sempre un piede a terra e, per questo, non ha bisogno dello stesso livello di ammortizzazione dei runner. La scarpa può essere quindi più leggera, a favore di velocità e sforzo. Le scarpe da camminata spesso utilizzano intersuole più solide che supportano un movimento in avanti controllato, piuttosto che il rimbalzo.
Reattività
Con il termine "reattività", si intende quella sensazione di rimbalzo o di elasticità che provi quando corri o cammini indossando un paio di scarpe. Una buona reattività può aiutarti a correre o a camminare più velocemente.
Scarpe da corsa
La corsa sottopone il corpo a una forza pari a due/tre volte il proprio peso a ogni falcata, motivo per cui le scarpe da running hanno bisogno di intersuole più spesse e reattive. Questi modelli in genere presentano intersuole più alte e composti in schiuma più avanzati per gestire carichi ripetuti ad alto impatto.
Scarpe da camminata
Chi cammina tiene sempre un piede a terra e, per questo, non ha bisogno dello stesso livello di ammortizzazione dei runner. La scarpa può essere quindi più leggera, a favore di velocità e sforzo. Le scarpe da camminata spesso utilizzano intersuole più solide che supportano un movimento in avanti controllato, piuttosto che il rimbalzo.
In viaggio, meglio scarpe da running o da camminata?
Quando si viaggia, il comfort e la versatilità hanno la priorità. Le scarpe da running sono spesso la scelta migliore per le giornate che prevedono lunghe camminate in aeroporto, visite turistiche e terreni variabili, poiché forniscono una maggiore ammortizzazione. Le scarpe da camminata possono sembrare una soluzione più stabile, per le tranquille passeggiate in città, ma in genere mancano della versatilità offerta da una scarpa da running ben ammortizzata.
Quale scarpa scegliere?
La scelta tra scarpe da running e scarpe da camminata dipende dall'impatto generato dalla tua attività, dalla velocità con cui ti muovi e dal tempo che trascorri in piedi. La decisione non è sempre chiara. Queste opzioni sono le migliori, quando sei in dubbio:
- Principalmente camminata → Scarpe da camminata
- Camminata mista a corsa → Scarpe da running
- Lunghe distanze o camminata a ritmo più veloce → Scarpe da running
- Stare in piedi per lunghi periodi di tempo → Scarpe da camminata
Scarpe da running Nike da scoprire
Pegasus
Scarpa da running reattiva per allenamenti quotidiani, Pegasus è un cavallo di battaglia che offre un'ammortizzazione duratura e una calzata confortevole.
Structure
Structure è una scarpa dalla stabilità ideale per l'allenamento quotidiano. Può aiutare a correggere l'iperpronazione con l'aiuto di pareti laterali in schiuma, offrendo al contempo una sensazione di reattività.
Alphafly
Il modello Alphafly è progettato per la velocità su lunghe distanze, il che lo rende una scelta ideale per maratone e mezze maratone. L'intersuola e la suola ZoomX offrono transizioni fluide e reattività.
Vomero
Vomero può essere una buona scarpa ibrida se alterni corsa e camminata, grazie alla sua morbida ammortizzazione.
Scarpe da camminata Nike da scoprire
Motiva
Il modello Motiva presenta la cosiddetta geometria rocker e un'ammortizzazione a tutta lunghezza, per favorire una corsa fluida indipendentemente dall'attività e dal ritmo. Inoltre, è provvista di un avampiede, di un arco plantare e di una punta più ampi, per donare il massimo comfort, unitamente a una suola ComfortGroove che ottimizza l'assorbimento degli urti.
Le scarpe da running si consumano più velocemente se si usano per camminare?
Camminare con le scarpe da running contribuisce all'usura dell'intersuola nel tempo, ma generalmente crea meno forza d'impatto rispetto alla corsa. Di conseguenza, le scarpe in genere durano più a lungo se utilizzate principalmente per camminare. Tuttavia, l'uso quotidiano può comprimere gradualmente l'ammortizzazione, quindi la sostituzione è comunque importante per il comfort e il supporto.
Domande frequenti
Meglio comprare scarpe diverse per camminare e correre?
Se corri regolarmente più volte alla settimana, è meglio utilizzare scarpe dedicate per l'allenamento e calzature separate per camminare o per l'abbigliamento casual. Questo aiuta a preservare le prestazioni in termini di ammortizzazione e a prolungare la durata della scarpa. Se fai jogging solo occasionalmente o alterni corsa leggera e camminata, una scarpa da running versatile potrebbe essere sufficiente.
Le scarpe da camminata e quelle da running sono uguali?
No, non sono uguali. Si tratta di due tipi di scarpe diverse, progettate per movimenti specifici.
"Camminare richiede un movimento controllato, dal tallone alla punta, durante il quale uno dei piedi resta sempre a terra. La corsa comporta invece un impatto maggiore sull'avampiede, un carico più rapido e un breve momento in cui entrambi i piedi sono sollevati dal suolo", afferma Melissa Lockwood, D..P.M., podologa presso Heartland Foot and Ankle Associates a Bloomington, nell'Illinois.
Di conseguenza, le scarpe da running hanno bisogno di maggiore ammortizzazione e reattività, mentre quelle da camminata sono in genere più rigide e più flessibili nell'avampiede.
Perché i runner hanno bisogno di intersuole più spesse?
Quando un atleta corre, il suo corpo è sottoposto a una forza pari a due/tre volte il proprio peso a ogni passo, spiega Melissa. "Quell'impatto ripetuto si accumula rapidamente chilometro dopo chilometro", aggiunge. Un'intersuola più spessa aiuta a disperdere queste forze, riducendo lo stress su piedi, caviglie, ginocchia, anche e zona lombare. "Non si tratta tanto di 'morbidezza', quanto di un'ammortizzazione controllata che protegge le articolazioni nel tempo", conclude Melissa.
Si possono usare le scarpe da running per camminare?
La maggior parte delle persone può camminare in sicurezza con le scarpe da running. "Le scarpe da running di solito forniscono più ammortizzazione e supporto, rispetto a quelle da camminata, il che le rende perfette, e spesso molto comode, per camminare, per l'uso quotidiano o in viaggio", spiega Melissa.
Perché le scarpe da camminata non vanno bene per correre?
Le scarpe da camminata in genere non hanno abbastanza ammortizzazione e stabilità per gestire le forze di impatto più elevate della corsa. "Nel tempo, questo può aumentare il rischio di infortuni da uso eccessivo come fascite plantare, fratture da stress, periostite tibiale o dolori articolari", spiega Melissa. "Le scarpe da camminata non sono costruite per assorbire l'impatto della corsa, soprattutto se si macinano chilometri." Anche una corsa breve con scarpe da camminata può sembrare instabile, poiché queste ultime non sono progettate per sostenere i carichi più elevati e la propulsione dell'avampiede previsti nella corsa.