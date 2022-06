Domande mai poste: come sincronizzare l'attività fisica con il ciclo mestruale?

Quindi, puoi allenarti se hai il ciclo? Certo che puoi. L'idea che durante il ciclo una donna non debba far altro che rilassarsi e stare tranquilla è solamente un mito. In realtà, durante le mestruazioni si vive il picco delle proprie capacità fisiche. Ora ti spiegheremo perché.

Ciclo e vitalità

Il ciclo mestruale consiste in fluttuazioni ormonali che preparano il corpo all'ovulazione. Quando gli ormoni sono al minimo, ossia quando iniziano le perdite di sangue, il corpo dovrebbe essere pronto per allenamenti intensi, con pesi importanti e andature rapide. Ovviamente, per alcune donne l'inizio del ciclo coincide con i sintomi tipici delle mestruazioni, quindi non proprio tutte possono dare il massimo sin da subito. Ma basta aspettare che il corpo si abitui a questa fase ormonale per sentire un aumento nei livelli di energia che segnala la capacità del corpo di fare esercizio fisico.

Gli indumenti giusti

Parliamo un po' di come allenarti sentendoti sicura di te. Cominciamo dalla normalissima preoccupazione delle perdite. Dei leggings scuri ti permetteranno di stare più tranquilla rispetto a un paio bianco o molto chiaro. Inoltre, perché non provi l'intimo a prova di ciclo? Puoi indossarlo da solo oppure abbinato a un assorbente interno o a una coppetta mestruale. È pensato per allontanare l'umidità e impedire la proliferazione dei batteri ed è quindi perfetto per gli allenamenti più intensi. In alternativa, puoi optare per un assorbente interno o uno esterno con alta capacità di assorbimento. Un'ultima opzione è cominciare l'allenamento con una coppetta mestruale pulita. Devi semplicemente trovare la soluzione adatta a te.

Per quanto riguarda i bra, invece, un modello a sostegno medio è un'ottima scelta per tutto il mese, ma è particolarmente adatto quando il seno è più

sensibile nei giorni a ridosso del ciclo o durante le mestruazioni.

Quando ascoltare il tuo corpo

Sebbene alcune donne si sentano al top all'inizio del ciclo, altre nei primi giorni hanno un flusso più abbondante oppure soffrono di sintomi legati al ciclo e preferiscono non sforzarsi troppo. Ogni donna è diversa, quindi presta attenzione alle esigenze del tuo corpo. Se soffri di crampi molto dolorosi, fare gli addominali potrebbe non essere una buona idea. Fare un po' di stretching e di yoga o nuotare sono sicuramente alternative migliori. Anche attività leggere come le passeggiate possono aiutare il corpo a ridurre l'infiammazione alla base dei crampi da ciclo.

Ascolta sempre il tuo corpo. Fare esercizio durante il ciclo può migliorare l'umore, ridurre i crampi e aumentare i livelli di energia, ma anche il riposo e il relax sono fondamentali. E se il flusso è molto abbondante e ti preoccupa, rivolgiti a un medico.

